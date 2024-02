KTM celebra i 30 anni della serie Duke

All'inizio degli anni Novanta il termine supermoto non era ancora stato inventato, il che non impedì agli inventivi concessionari di moto di montare moto da fuoristrada su moto stradali da 17 cc e di equipaggiarne i clienti a caccia di superbike. La fabbrica KTM non ha voluto semplicemente stare a guardare e annunciare la prima moto di serie di questo tipo, con la semplice denominazione di modello Duke. Nelle prime foto di fabbrica, una bella ragazza in calze a rete e tacchi alti si aggira proprio su questa Duke.

Il gruppo di giornalisti si è recato alla presentazione di guida a Ibiza con un aereo a elica, il cui tipo mi è sfuggito. Quello che non ricordo è che non si poteva appoggiare la tazza del caffè sul tavolino pieghevole. L'aereo vibrava così tanto che la tazza si spostava sul bordo del tavolo e sarebbe inevitabilmente caduta a terra se non fossimo intervenuti.

Verso sera, il gruppo si è riunito su una terrazza, munito di bevande per l'aperitivo, quando il martellare di un singolo cilindro è diventato più forte al calar del sole. Una moto si avvicinò, svoltò sulla strada sabbiosa di accesso alla terrazza e si schiantò. Davanti a noi giaceva la giovane donna delle foto della fabbrica, piuttosto squilibrata nella sporcizia. A sua discolpa va aggiunto che le ruote anteriori Le ruote anteriori nel misero formato da 17 mm, dotate di pneumatici stradali, sono del tutto inadatte ai passaggi sabbiosi.

L'altro giorno abbiamo girato per le strade tortuose di Ibiza. Per l'installazione sulla Duke, KTM aveva dotato il motore LC4 di un albero di bilanciamento, che faceva del suo meglio per ridurre le vibrazioni del monocilindrico. Non aveva perso nulla del suo carattere e continuava ad avere la fluidità di un masso angolare che rotola giù per un pendio. Dopo il corso di familiarizzazione con le vibrazioni nell'aereo a elica, il giornalista non ci fece più caso.

Oltre a questo simpatico aneddoto, la KTM Duke fu una moto pionieristica che raggiunse immediatamente lo status di cult tra una ristretta cerchia di clienti. Con il suo telaio tubolare a vista, la carrozzeria minimalista e il motore monocilindrico purista, aveva un punto di vendita assolutamente unico sul mercato.

Il successo fu tale che KTM presentò nel 1999 una Duke II più potente, che sostituì i contorni arrotondati del suo predecessore con uno stile accattivante. Inconsapevolmente, questo gettò le basi per il segmento naked all'interno della gamma di moto stradali di KTM.

Nel 2005, la Super Duke, dotata di un motore V2 da 990 cc, segnò l'uscita dalla nicchia delle monocilindriche. In questo modo, KTM divenne finalmente un serio concorrente alla pari dei marchi affermati nel segmento delle moto stradali.

Tuttavia, le Duke monocilindriche continuarono a essere prodotte e nel 2008 la KTM 690 Duke sconvolse ancora una volta tutte le convenzioni di design del suo tempo. La 690 Duke era una monocilindrica accucciata e potente, con un sistema di scarico che passava sotto il motore e una posizione di guida sicura. Questo layout di base caratterizza ancora oggi la serie Duke.

Nel 2011, la gamma di modelli Duke è stata ampliata con moto di cilindrata inferiore. La 125 Duke era esattamente la moto che i giovani motociclisti impegnati stavano cercando. Seguirono la 200 Duke e, nel 2013, la 390 Duke, che divenne la moto preferita dai motociclisti urbani grazie alla sua maneggevolezza e alle sue potenti prestazioni.

L'introduzione della KTM 1290 Super Duke R nel 2014 è stata un'altra pietra miliare nel segmento delle roadster non mascherate. Con il suo fulcro, il motore V2 da 1301 cc con 173 CV a 8870 giri/min e 144 Nm a 6500 giri/min, la KTM 1290 Super Duke R ha dato il via a una corsa alle prestazioni che dura tuttora.

Come marchio dal posizionamento sportivo, KTM è ancora oggi felice di partecipare a questa corsa alle prestazioni, in cui non si tratta più solo di potenza e coppia, ma anche di telai sempre migliori, sofisticata elettronica di assistenza e design inconfondibile.

Negli anni Novanta, se si voleva il motore e il telaio migliori, bisognava trasformare una superbike in una roadster. Oggi questo appartiene al passato: le roadster di alta gamma, come l'attuale KTM 1390 Super Duke R Evo, offrono motori, sospensioni e freni adatti alla pista, senza i continui piegamenti alle estremità del manubrio di una superbike.

Oltre alle prestazioni e al design, anche il prezzo influenza la decisione di acquisto nella classe media. In questo segmento, KTM ha detto addio all'elaborato motore V2 nel 2018 con il lancio della 790 Duke e ha presentato il primo modello con un moderno motore a due cilindri in linea.

Oggi, 30 anni dopo, salgono sul palco tre modelli per l'anniversario. Nella classe entry-level, la KTM 390 Duke, con il suo stile inconfondibile, il pacchetto elettronico migliore della categoria e le prestazioni impareggiabili, rappresenta il passo avanti più significativo nello sviluppo.

La KTM 990 Duke - da non confondere con la storica KTM 990 Super Duke - è alimentata da un motore a due cilindri in linea completamente nuovo - una chiara sfida nel segmento delle roadster da 1000 cc. I modelli top di gamma KTM 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R Evo sono rivolti a quei piloti che vogliono semplicemente il meglio: Potenza in abbondanza, sospensioni pronte per la pista, elettronica all'avanguardia, design aggressivo.

Per celebrare questa pietra miliare, i tre modelli citati hanno una speciale livrea 30 Years of Duke, ispirata ai modelli Duke che hanno fatto scuola prima del tempo.