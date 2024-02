A KTM celebra os 30 anos da série de modelos Duke

O termo supermoto ainda não tinha sido inventado no início da década de 1990, o que não impediu os inventivos concessionários de motos de colocar motos todo-o-terreno em motos de estrada de 17 cc e equipar os clientes com elas para a caça às superbikes. A fábrica da KTM não quis ficar simplesmente parada a anunciar a primeira mota de produção deste tipo, com a simples designação de modelo Duke. Nas primeiras fotografias de fábrica, uma bela jovem com meias de rede e saltos altos passeia-se nesta mesma Duke.

O grupo de jornalistas viajou para a apresentação em Ibiza num avião a hélice, cujo tipo me escapou. O que não me lembro é que não se podia pousar a chávena de café na mesa dobrável. O avião vibrava tanto que a chávena se deslocou para a borda da mesa e teria inevitavelmente caído no chão se não tivéssemos intervindo.

Ao fim da tarde, o grupo estava reunido numa esplanada, munido de aperitivos, quando o martelar de um cilindro se tornou mais forte à medida que o sol se punha. Uma mota aproxima-se, vira na estrada de areia que dá acesso à esplanada e despista-se. Ali estava ela à nossa frente, a jovem das fotografias da fábrica, bastante desorientada na terra. Em sua defesa, há que acrescentar: As rodas dianteiras de 17 mm, com pneus de estrada, são completamente inadequadas para passagens arenosas.

No outro dia, andámos a brincar nas estradas sinuosas de Ibiza. Para a instalação na Duke, a KTM equipou o motor LC4 com um eixo de equilíbrio, que fez o seu melhor para reduzir as vibrações do cilindro único. Não perdeu nada do seu carácter e ainda tinha o funcionamento suave de um pedregulho angular a rolar por uma encosta. Após o curso de familiarização com as vibrações no avião a hélice, o repórter já não se apercebeu disso.

Para além desta anedota agradável, a KTM Duke foi uma moto pioneira que alcançou imediatamente o estatuto de culto entre um círculo limitado de clientes. Com o seu quadro tubular exposto, carroçaria minimalista e motor monocilíndrico purista, tinha um ponto de venda absolutamente único no mercado.

O sucesso foi tão grande que a KTM apresentou uma Duke II mais potente em 1999, que substituiu os contornos arredondados da sua antecessora por um estilo marcante. Sem saber, isto lançou as bases para o segmento naked na gama de modelos de motos de estrada da KTM.

Em 2005, a Super Duke, equipada com um motor V2 de 990 cc, marcou a saída do nicho de um cilindro. Isto significou que a KTM se tornou, finalmente, um concorrente sério a par das marcas estabelecidas no segmento das motos de estrada.

No entanto, as Dukes monocilíndricas continuaram a ser produzidas e, em 2008, a KTM 690 Duke abalou mais uma vez todas as convenções de design do seu tempo. A 690 Duke era uma moto monocilíndrica agachada e potente, com um sistema de escape por baixo do motor e uma posição de condução confiante. Este layout básico ainda hoje caracteriza a série Duke.

Em 2011, a gama de modelos Duke foi alargada para incluir motos com uma cilindrada mais pequena. A Duke 125 era exatamente a moto que os jovens motociclistas empenhados procuravam. Seguiu-se a 200 Duke e, em 2013, a 390 Duke, que se tornou uma das favoritas entre os motociclistas urbanos graças ao seu manuseamento divertido e desempenho potente.

A introdução da KTM 1290 Super Duke R em 2014 foi outro marco no segmento das roadsters sem disfarces. Com a sua peça central, o motor V2 de 1301cc com 173 cv às 8870 rpm e 144 Nm às 6500 rpm, a KTM 1290 Super Duke R iniciou uma corrida armamentista de desempenho que continua até hoje.

Como marca com um posicionamento desportivo, a KTM continua feliz por participar nesta corrida armamentista de desempenho, em que já não se trata apenas de potência e binário, mas também de um chassis cada vez melhor, de uma eletrónica de assistência sofisticada e de um design inconfundível.

Nos anos noventa, se quiséssemos ter o melhor motor e chassis, tínhamos de transformar uma superbike num roadster. Hoje em dia, isso é coisa do passado; as roadsters topo de gama, como a atual KTM 1390 Super Duke R Evo, oferecem motores, suspensões e travões adequados para a pista de corridas, sem a constante inclinação para as extremidades do guiador de uma superbike.

Para além do desempenho e do design, o preço também influencia a decisão de compra na classe média. Neste segmento, a KTM despediu-se do elaborado motor V2 em 2018 com o lançamento da 790 Duke e apresentou o primeiro modelo com um moderno motor de dois cilindros em linha.

Hoje, 30 anos depois, três modelos de aniversário estão a subir ao palco. Na classe de entrada de gama, a KTM 390 Duke, com o seu estilo inconfundível, o melhor pacote eletrónico da sua classe e um desempenho inigualável, representa o passo mais significativo no desenvolvimento.

A KTM 990 Duke - que não deve ser confundida com a consagrada KTM 990 Super Duke - é alimentada por um motor de dois cilindros em linha completamente novo - um claro desafio no segmento das roadsters de 1000cc. Os modelos topo de gama KTM 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R Evo destinam-se aos motociclistas que querem simplesmente o melhor: Potência em abundância, suspensão preparada para as pistas de corrida, eletrónica de última geração e design agressivo.

Para celebrar este marco, os três modelos mencionados têm uma pintura especial 30 Years of Duke, inspirada nos modelos Duke que deram o mote antes do seu tempo.