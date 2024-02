Cake, start-up de la moto électrique : dépôt de bilan

Fondée en 2016 par le CEO Stefan Ytterborn, Cake (quel nom de marque original pour un fabricant de motos) a lancé son premier modèle en 2018, appelé Kalk (encore plus original).

Le design minimaliste de la Kalk et des modèles suivants, Makka, Aik, Bukk et Ösa, est à mille lieues du goût de masse. Dès le début, Ytterborn a mis l'accent sur la durabilité de ses véhicules et a cherché ses clients parmi un public urbain et sensible à l'environnement, qui devrait acquérir un Cake comme accessoire de style de vie.

Plusieurs facteurs ont conduit à la faillite, annoncée le 1er février. Il y a eu quelques cas isolés où la batterie des motos Cake s'est mise à brûler, ce qui a obligé Cake à lancer une campagne de rappel. Cette année encore, les batteries en question devraient être remplacées sous garantie. C'est alors qu'un bailleur de fonds qui voulait investir dans Cake aurait changé d'avis. Mais la couverture financière devait déjà être extrêmement mince auparavant, car Cake n'a pas pu payer les salaires de janvier de ses 139 employés.

Selon ses propres indications, Cake produisait en 2023 environ 6000 motos et cyclomoteurs électriques. L'utilisation de ces motos silencieuses et légères pendant la guerre dans l'est de l'Ukraine (du côté ukrainien) a également été rapportée, tout comme l'utilisation de ces motos par les rangers qui patrouillent dans les parcs nationaux africains et empêchent le braconnage.

Ce qui ne fonctionnait pas vraiment, c'était la vente régulière. Le réseau de concessionnaires était trop mince ou inexistant. Le plan selon lequel les clients achèteraient facilement en ligne des véhicules à des prix allant de 4000 à 9500 euros, qu'ils n'auraient jamais vus et encore moins conduits auparavant, n'a pas fonctionné.