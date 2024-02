La start-up di motociclette elettriche Cake: bancarotta archiviata

L'azienda svedese Cake, produttrice di moto elettriche non convenzionali e presente sul mercato dal 2018, ha presentato istanza di fallimento in seguito al ritiro di un investitore.

Fondata nel 2016 dal CEO Stefan Ytterborn, Cake (che nome idiosincratico per un produttore di moto) ha lanciato il suo primo modello sul mercato nel 2018, chiamato Kalk (ancora più idiosincratico).

Il design minimalista della Kalk e dei modelli successivi Makka, Aik, Bukk e Ösa è lontano dal gusto di massa. Fin dall'inizio, Ytterborn ha posto l'accento sulla sostenibilità dei suoi veicoli e ha cercato i suoi clienti in un pubblico urbano, sensibile all'ambiente, che avrebbe acquistato una torta come accessorio di stile di vita.

Diversi fattori hanno portato al fallimento, depositato il 1° febbraio. Ci sono stati alcuni casi isolati in cui la batteria delle moto Cake ha iniziato a bruciare, per cui Cake ha dovuto lanciare una campagna di richiamo. Le batterie in questione dovrebbero essere sostituite in garanzia quest'anno. Un finanziatore che voleva investire in Cake avrebbe cambiato idea. Tuttavia, le finanze dell'azienda dovevano essere estremamente magre anche prima, visto che Cake non è riuscita a pagare gli stipendi di gennaio dei suoi 139 dipendenti.

Secondo i suoi stessi dati, Cake ha prodotto circa 6.000 moto e ciclomotori elettrici nel 2023. È stato riferito che queste moto silenziose e leggere sono state utilizzate nella guerra in Ucraina orientale (da parte ucraina) e che i ranger le hanno utilizzate per pattugliare i parchi nazionali africani e prevenire il bracconaggio.

Ciò che non ha funzionato bene è stata la vendita regolare. La rete di concessionari era troppo scarsa o inesistente. Il piano che prevedeva che i clienti acquistassero facilmente online a prezzi compresi tra i 4000 e i 9500 euro veicoli che non avevano mai visto prima, e tanto meno guidato, non ha funzionato.