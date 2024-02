Cake, a nova empresa de motos eléctricas, declara falência

Fundada em 2016 pelo CEO Stefan Ytterborn, a Cake (que nome idiossincrático para um fabricante de motos) lançou o seu primeiro modelo no mercado em 2018, chamado Kalk (ainda mais idiossincrático).

O design minimalista da Kalk e dos seus modelos sucessores Makka, Aik, Bukk e Ösa está a milhas de distância do gosto das massas. Desde o início, a Ytterborn sublinhou a sustentabilidade dos seus veículos e procurou os seus clientes num público urbano, sensível ao ambiente, que compraria um Cake como um acessório de estilo de vida.

Vários factores conduziram à falência, declarada em 1 de fevereiro. Registaram-se alguns casos isolados em que a bateria das motos Cake começou a arder, pelo que a Cake teve de lançar uma campanha de recolha. As baterias em causa deverão ser substituídas este ano ao abrigo da garantia. Depois, um financiador que queria investir na Cake terá mudado de ideias. No entanto, as finanças da empresa já deviam estar extremamente debilitadas antes disso, uma vez que a Cake não conseguiu pagar os salários de janeiro dos seus 139 empregados.

De acordo com os seus próprios números, a Cake produziu cerca de 6000 motociclos e ciclomotores eléctricos em 2023. Houve relatos de que estas motas leves e silenciosas foram utilizadas na guerra no leste da Ucrânia (do lado ucraniano), bem como de guardas florestais que as utilizaram para patrulhar parques nacionais africanos e impedir a caça furtiva.

O que não funcionou tão bem foi a venda regular. A rede de concessionários era demasiado reduzida ou inexistente. O plano de que os clientes comprariam facilmente em linha, a preços de 4000 a 9500 euros, veículos que nunca tinham visto antes, e muito menos conduzido, não resultou.