QJ Motor : nouvel importateur également pour la Suisse

La société française Sima reprend la distribution du constructeur chinois QJ Motor et de ses marques Benelli, Keewy et MBP pour la France, la Suisse et le Benelux.

Les lecteurs de SPEEDWEEK intéressés par le sport automobile - c'est-à-dire tout le monde - ont pris connaissance de QJ Motor de manière approfondie au plus tard lorsque le constructeur chinois a annoncé son entrée en 2024 dans le championnat du monde Supersport avec la GSR800. Auparavant, QJ Motor était déjà apparu sur la scène du sport automobile en tant que sponsor d'Avintia Racing et de Gresini Racing dans le championnat du monde Moto3 et Moto2.

QJ Motor souhaite désormais étendre sa présence en Europe et s'est associé pour cela à la société française Sima. Sima distribue sur le marché national les motos de Royal Enfield, Moto Morini et Hyosung et fait fabriquer en Chine, sous sa propre marque Mash, des motos conçues en France.

En reprenant la distribution de QJ Motor, y compris Keeway et Benelli, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, Sima étend ses activités commerciales. Jusqu'à présent, Benelli était distribué en Suisse par le groupe belge Alcopa.

QJ Motor est l'abréviation européanisée de Qianjiang Motorcycle, l'un des plus grands constructeurs de motos en Chine. Avec 14.000 employés, il construit des motos et des scooters des marques Qianjiang, Keeway et Benelli, et fabrique en outre des motos du groupe autrichien KSR.

Un partenariat avec MV Agusta pour la construction d'une enduro de voyage de 550 cm3 a été mis en veilleuse ; à part des photos, on ne voit rien d'une superbike à moteur quatre cylindres de MV. QJ Motor appartient à la holding chinoise Geely, qui détient de son côté des participations dans Lotus, Smart, Proton, Polestar et Volvo, entre autres.