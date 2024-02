QJ Motor: nuovo importatore anche per la Svizzera

La società francese Sima rileva la distribuzione del produttore cinese QJ Motor e dei suoi marchi Benelli, Keewy e MBP per la Francia, la Svizzera e i paesi del Benelux.

I lettori di SPEEDWEEK interessati agli sport motoristici - in altre parole, tutti - avranno preso nota di QJ Motor con l'annuncio del costruttore cinese che entrerà nel Campionato Mondiale Supersport nel 2024 con la GSR800. QJ Motor era già apparsa sulla scena delle corse come sponsor di Avintia Racing e Gresini Racing nei campionati mondiali Moto3 e Moto2.

Ora QJ Motor vuole espandere ulteriormente la sua presenza in Europa e ha stretto una collaborazione con l'azienda francese Sima. Sima distribuisce moto Royal Enfield, Moto Morini e Hyosung sul proprio mercato nazionale e fa produrre in Cina moto sviluppate in Francia con il proprio marchio Mash.

Sima sta espandendo le sue attività commerciali rilevando la distribuzione di QJ Motor, comprese Keeway e Benelli, in Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Benelli era precedentemente distribuito in Svizzera dal gruppo belga Alcopa.

QJ Motor è la sigla europeizzata di Qianjiang Motorcycle, uno dei maggiori produttori di moto in Cina, che costruisce moto e scooter dei marchi Qianjiang, Keeway e Benelli con 14.000 dipendenti, oltre alle moto del gruppo austriaco KSR.

La partnership con MV Agusta per la costruzione di una Enduro da turismo da 550 cc è stata annullata, e di una superbike con motore a quattro cilindri di MV non si vede nulla, a parte le immagini. QJ Motor appartiene alla cinese Geely Holding, che a sua volta ha partecipazioni in Lotus, Smart, Proton, Polestar e Volvo, tra le altre.