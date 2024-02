QJ Motor: Novo importador também para a Suíça

Os leitores da SPEEDWEEK interessados em desportos motorizados - por outras palavras, toda a gente - terão tomado conhecimento da QJ Motor o mais tardar com o anúncio do fabricante chinês de que vai entrar no Campeonato do Mundo de Supersport em 2024 com a GSR800. A QJ Motor já tinha aparecido no panorama das corridas como patrocinadora da Avintia Racing e da Gresini Racing nos Campeonatos do Mundo de Moto3 e Moto2.

Agora, a QJ Motor quer expandir ainda mais a sua presença na Europa e associou-se à empresa francesa Sima. A Sima distribui as motos Royal Enfield, Moto Morini e Hyosung no seu mercado nacional e tem motos desenvolvidas em França e fabricadas na China sob a sua própria marca Mash.

A Sima está a expandir as suas actividades comerciais ao assumir a distribuição da QJ Motor, incluindo a Keeway e a Benelli, em França, na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo e nos Países Baixos. A Benelli era anteriormente distribuída na Suíça pelo grupo belga Alcopa.

QJ Motor é a abreviatura europeizada de Qianjiang Motorcycle, um dos maiores fabricantes de motociclos na China, e constrói motociclos e scooters das marcas Qianjiang, Keeway e Benelli com 14.000 empregados, bem como motociclos do grupo austríaco KSR.

A parceria com a MV Agusta para a construção de uma Enduro de turismo de 550 cc foi interrompida; para além de fotografias, não há qualquer sinal de uma superbike com um motor de quatro cilindros da MV. A QJ Motor pertence à holding chinesa Geely Holding, que por sua vez tem participações na Lotus, Smart, Proton, Polestar e Volvo, entre outras.