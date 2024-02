BMW ramène les Motorrad Days à Garmisch

Après les deux BMW Motorrad Days de 2022 et 2023 à Berlin, BMW Motorrad renoue cette année avec le format légendaire des manifestations précédentes et ramène le plus grand rassemblement mondial de motos BMW à Garmisch-Partenkirchen, dans la région alpine. BMW Motorrad répond ainsi au souhait de ses fans du monde entier de retrouver une culture moto ancestrale, une ambiance de fête et des expériences de conduite uniques au milieu d'un décor alpin de rêve.

Depuis plus de 20 ans, les BMW Motorrad Days sont un événement phare et un rendez-vous incontournable dans le calendrier annuel des fans de moto du monde entier. Les deux dernières années, le plus grand rassemblement mondial autour de la marque BMW Motorrad s'est tenu à Berlin, où les motos BMW sont construites depuis plus de 50 ans.

Auparavant, le plus grand rassemblement mondial de BMW Motorrad s'était tenu 18 fois de suite à Garmisch-Partenkirchen, dans un panorama alpin grandiose. Aujourd'hui, les BMW Motorrad Days sont de retour sur ce site légendaire. Pendant trois jours, du 5 au 7 juillet, BMW Motorrad va enthousiasmer sa communauté internationale sur la montagne locale avec des nouveautés produits, des exposants, des spectacles, des possibilités d'essai, sans oublier le mode de vie bavarois authentique et l'ambiance de fête légendaire.