BMW riporta i Motorrad Days a Garmisch

Dopo i due BMW Motorrad Days a Berlino nel 2022 e nel 2023, BMW Motorrad continuerà quest'anno il leggendario format nello stile degli eventi precedenti e riporterà il più grande raduno BMW Motorrad del mondo a Garmisch-Partenkirchen nelle Alpi. Infine, BMW Motorrad risponde al desiderio dei suoi fan di tutto il mondo di avere una cultura motociclistica tradizionale, un'atmosfera di festa ed esperienze di guida uniche in uno scenario alpino da sogno.

Da oltre 20 anni, i BMW Motorrad Days sono un evento clou e irrinunciabile nel calendario annuale degli appassionati di moto di tutto il mondo. Negli ultimi due anni, il più grande raduno mondiale del marchio BMW Motorrad si è tenuto a Berlino, dove le moto BMW vengono costruite da oltre 50 anni.

In precedenza, il più grande raduno mondiale di BMW Motorrad si era svolto per 18 volte di seguito a Garmisch-Partenkirchen, davanti a un magnifico panorama alpino. Ora i BMW Motorrad Days tornano in questo luogo leggendario. Per tre giorni, dal 5 al 7 luglio, BMW Motorrad delizierà la sua comunità internazionale sulla montagna locale con nuovi prodotti, espositori, spettacoli, opportunità di test ride e, ultimo ma non meno importante, un tradizionale stile di vita bavarese e una leggendaria atmosfera di festa.