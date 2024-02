A Norton contrata Brian Gillen, diretor de desenvolvimento da MV

Para recordar: depois de o antigo proprietário Stuart Garner ter levado a tradicional marca britânica à falência, o fabricante indiano de motas TVS adquiriu a Norton por 16 milhões de libras. Isso foi em abril de 2020.

Desde então, Norton mudou-se de Donington para novos edifícios de produção em Solihull (perto de Birmingham) e retomou a produção em pequenas quantidades. Segundo a Norton, a fábrica de Solihull foi concebida para uma produção anual de 8000 motociclos.

O americano Brian Gillen (51), um perito comprovado com uma vasta experiência no desenvolvimento de motores e design de motos, junta-se agora à Norton. O seu último projeto na MV Agusta será lançado no mercado quando ele já tiver assumido a sua nova posição na Norton: A primeira série da MV Agusta Superveloce 1000, chamada Serie Oro, deverá ser lançada no segundo semestre de 2024.

Vários locais de construção aguardam Gillen na Norton: Todas as motos da atual gama de modelos têm de ser homologadas para Euro5+ para poderem ser vendidas em toda a Europa. A próxima geração de modelos Norton deve então ser desenvolvida, o que provavelmente incluirá famílias de modelos com motores de combustão e aqueles com accionamentos eléctricos.