Le Rallye 2023 : Un régal pour les fans de rallye

Le rallye 2023 est en pleine effervescence : 13 manches du championnat du monde, sur quatre continents, la deuxième année des nouvelles voitures hybrides Rally1, beaucoup d'action dans le championnat européen et le championnat allemand. La dernière édition de l'annuaire des rallyes, "Rallying 2023", offre aux fans le meilleur des reportages sur les rallyes avec des articles de fond et des histoires d'initiés, sans oublier la partie statistiques.

"Rallying 2023 - Moving Moments", publié par McKlein Publishing, retrace la dernière saison de rallye, aussi passionnante que dramatique. L'accent est mis sur les récits de la catégorie reine qui, avec le Rallye d'Europe centrale, a connu pour la première fois une course à travers trois pays à la fois - la République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne.

Après la pause de Covid, le Mexique et le Chili étaient à nouveau de la partie en 2023. La saison a été assombrie par le décès de Craig Breen, auquel une nécrologie est dédiée. En janvier 2023, le sport a perdu une star mondiale en la personne de Ken Block, dont la mémoire est également dûment évoquée.

Le nouvel annuaire comprend bien entendu aussi des articles sur la WRC2, la Junior WRC et la WRC Masters Cup. Enfin, l'Eifel Rallye Festival, qui a de nouveau attiré une foule de fans dans la région volcanique de l'Eifel avec ses classiques du sport, ne doit pas manquer. Sur 240 pages, vous verrez les images les plus spectaculaires des photographes McKlein, accompagnées des reportages compétents de l'équipe de Dirtfish Media, une combinaison éprouvée et de première classe.



"Rallying 2023 - Moving Moments" est un livre qui ne devrait manquer dans aucune collection d'amateurs de rallyes.



L'essentiel en bref

Colin McMaster, David Evans, Luke Barry : Rallying 2023, Moving Moments

De la maison d'édition McKlein Publishing

ISBN : 978-3-947156-57-3

Format horizontal 29,7 x 21 cm

Textes en allemand et en anglais

240 pages

350 photos

Pour 59 euros dans les magasins spécialisés ou directement sur www.rallyeandracing.com