Rally 2023: Una chicca per gli appassionati di rally

Nel 2023 il rally è stato un evento molto intenso: 13 gare del campionato mondiale, in quattro continenti, il secondo anno dei nuovi veicoli ibridi Rally1, oltre a tanta azione nei campionati europeo e tedesco. L'ultima edizione dell'annuario del rally "Rallying 2023" offre ancora una volta agli appassionati il meglio della cronaca rallystica, con reportage e storie privilegiate, e naturalmente la sezione delle statistiche è imperdibile.

"Rallying 2023 - Moving Moments" di McKlein Publishing vi porta attraverso l'ultima stagione di rally, che è stata tanto emozionante quanto drammatica. L'attenzione si concentra sui resoconti della classe regina, in cui il Rally Central Europe si è svolto per la prima volta attraverso tre Paesi: Repubblica Ceca, Austria e Germania.

Dopo la pausa di Covid, anche Messico e Cile hanno ripreso a partecipare nel 2023. La stagione fu funestata dalla morte di Craig Breen, al quale è dedicato un necrologio. Nel gennaio del 2023, questo sport perse una stella mondiale, Ken Block, che viene ricordato anche lui.

Naturalmente, il nuovo annuario comprende anche resoconti su WRC2, Junior WRC e WRC Masters Cup. Infine, l'Eifel Rallye Festival, che ancora una volta ha attirato una grande folla di fan nell'Eifel vulcanico con i classici di questo sport, è da non perdere. In 240 pagine, potrete vedere le immagini più spettacolari dei fotografi McKlein, accompagnate da un reportage esperto del team di Dirtfish Media: una combinazione collaudata e di prima classe.



"Rallying 2023 - Moving Moments" è un libro di cui nessun appassionato di rally dovrebbe fare a meno.



I fatti più importanti in breve

Colin McMaster, David Evans, Luke Barry: Rallying 2023, Moving Moments

Da McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-57-3

Formato orizzontale 29,7 x 21 cm

Testi in tedesco e inglese

240 pagine

350 foto

Per 59 euro presso i rivenditori specializzati o direttamente da www.rallyeandracing.com