Rali 2023: Um prazer para os fãs dos ralis

O segundo ano do Campeonato do Mundo de Ralis com os novos veículos híbridos Rally1: "Rally 2023 - Momentos comoventes" lança luz sobre uma época multifacetada em palavras e imagens.

Muito se passou nos ralis em 2023: 13 rondas no campeonato do mundo, isto em quatro continentes, foi o segundo ano dos novos veículos híbridos Rally1, além de muita ação nos campeonatos europeu e alemão. A mais recente edição do anuário de ralis "Rallying 2023" traz mais uma vez aos adeptos a melhor reportagem de ralis, com reportagens de fundo e histórias privilegiadas e, claro, a secção de estatísticas a não perder.

"Rallying 2023 - Moving Moments" da McKlein Publishing leva-o através da mais recente temporada de ralis, que foi tão emocionante como dramática. O foco está nos relatórios sobre a categoria rainha, em que o Rali da Europa Central se realizou pela primeira vez em três países - República Checa, Áustria e Alemanha.

Após a interrupção da Covid, o México e o Chile também voltaram a participar em 2023. A época foi ensombrada pela morte de Craig Breen, a quem é dedicado um obituário. Em janeiro de 2023, o desporto perdeu uma estrela mundial com Ken Block, que também é devidamente recordado.

Naturalmente, o novo anuário inclui também reportagens sobre o WRC2, o Junior WRC e a WRC Masters Cup. Finalmente, o Eifel Rallye Festival, que mais uma vez atraiu grandes multidões de fãs ao Eifel vulcânico com os clássicos da modalidade, é imperdível. Em 240 páginas, verá as imagens mais espectaculares dos fotógrafos da McKlein, acompanhadas por reportagens especializadas da equipa da Dirtfish Media - uma combinação de primeira classe testada e comprovada.



"Rallying 2023 - Moving Moments" é um livro que não deve faltar na coleção de nenhum fã de ralis.



Os factos mais importantes em poucas palavras

Colin McMaster, David Evans, Luke Barry: Rallying 2023, Moving Moments

Da McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-57-3

Formato de paisagem 29,7 x 21 cm

Textos em alemão e inglês

240 páginas

350 fotografias

Por 59 euros em revendedores especializados ou diretamente em www.rallyeandracing.com