Triumph : Deux nouvelles versions de la Rocket 3 avec 182 CV

Triumph en remet une couche et augmente la puissance du trois cylindres de 2,5 l, appelé dans le milieu "diesel de bateau", de 15 à 182 ch. La compassion pour le pauvre pneu arrière de 240 est de mise.

Il ressort des documents d'homologation suisses que Triumph va lancer deux nouvelles versions de la Rocket 3. Ces versions s'appellent Triumph Rocket 3 Storm GT et Storm R et seront commercialisées, selon les spéculations de votre auteur SPEEDWEEK, au plus tôt dans la deuxième moitié de 2024, mais peut-être pas avant 2025.

La cylindrée est de 2458 cm3, identique à celle des versions existantes de la Rocket 3, mais la puissance indiquée est de 182 ch à 7000 tr/min, soit un peu plus que les quatre versions actuellement disponibles, pour lesquelles Triumph annonce 167 ch à 6000 tr/min. L'indication de couple est en revanche identique, avec 221 Nm à 4000 tr/min.

Si ces 182 ch vous semblent quelque peu familiers, ne vous trompez pas : en 2019, Triumph a construit 750 exemplaires de la Rocket 3 TFC. TFC signifie Triumph Factory Customs et désigne des versions de modèles à l'équipement particulièrement haut de gamme pour les clients exigeants disposant de la monnaie nécessaire. La TFC était environ 4000 euros plus chère que la version de base. Le moteur de la version TFC a été hissé à 182 ch avec des soupapes d'admission en titane et un système d'échappement Arrow.

Aujourd'hui, Triumph semble avoir décidé de passer à la vitesse supérieure pour son moteur trois cylindres longitudinal, surnommé "diesel marin" en raison de son apparence de véhicule utilitaire.