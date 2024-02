Triumph: due nuove versioni della Rocket 3 da 182 CV

Triumph alza la posta e aumenta la potenza del motore a tre cilindri da 2,5 litri, noto nell'ambiente come "diesel marino", di 15 CV, portandola a 182 CV. Peccato per il povero pneumatico posteriore da 240.

I documenti di omologazione svizzeri rivelano che Triumph lancerà due nuove versioni della Rocket 3. Le versioni si chiamano Triumph Rocket 3 Storm GT e Storm R e, secondo le ipotesi di questo autore di SPEEDWEEK, saranno lanciate sul mercato non prima della seconda metà del 2024, o forse non prima del 2025.

La cilindrata è di 2458 cc, identica a quella delle versioni esistenti della Rocket 3, ma la potenza di 182 CV a 7000 giri/min è di gran lunga superiore a quella delle quattro versioni attualmente disponibili, per le quali Triumph dichiara 167 CV a 6000 giri/min. La coppia, invece, è identica: 221 Nm a 4000 giri/min.

Se questi 182 CV vi sembrano in qualche modo familiari, non sbagliate: Triumph ha costruito 750 esemplari della Rocket 3 TFC nel 2019. TFC è l'acronimo di Triumph Factory Customs e si riferisce a versioni del modello equipaggiate in modo particolarmente pregiato per clienti esigenti con i necessari spiccioli. La TFC costava circa 4000 euro in più rispetto alla versione base. Il motore della versione TFC è stato potenziato a 182 CV con valvole di aspirazione in titanio e un sistema di scarico Arrow.

A quanto pare, Triumph starebbe ora per lanciare anche il successivo livello di potenza del motore a tre cilindri montato longitudinalmente, noto nell'ambiente come "diesel marino" per il suo aspetto da veicolo commerciale, nei modelli regolarmente disponibili.