Triumph: Duas novas versões do Rocket 3 com 182 cv

A Triumph sobe a parada e aumenta a potência do motor de 2,5 litros e três cilindros, conhecido no meio como "marine diesel", em 15 cv para 182 cv. Pena o pobre pneu traseiro 240.

Os documentos de homologação suíços revelam que a Triumph vai lançar duas novas versões do Rocket 3. As versões chamam-se Triumph Rocket 3 Storm GT e Storm R e, de acordo com a especulação deste autor da SPEEDWEEK, serão lançadas no mercado no segundo semestre de 2024, na melhor das hipóteses, ou talvez só em 2025.

A cilindrada é de 2458 cc, idêntica à das versões existentes do Rocket 3, mas a potência de 182 cv às 7000 rpm é bastante superior à das quatro versões atualmente disponíveis, para as quais a Triumph especifica 167 cv às 6000 rpm. O valor do binário, por outro lado, é idêntico, com 221 Nm às 4000 rpm.

Se esses 182 cv parecem de alguma forma familiares, não se engane: a Triumph construiu 750 exemplos do Rocket 3 TFC em 2019. TFC significa Triumph Factory Customs e refere-se a versões de modelos equipados particularmente de alta qualidade para clientes exigentes com a pequena mudança necessária. O TFC era cerca de 4000 euros mais caro que a versão básica. O motor da versão TFC foi aumentado para 182 cv com válvulas de entrada de titânio e um sistema de escape Arrow.

A Triumph agora aparentemente também está acendendo o próximo nível de potência do motor de três cilindros instalado longitudinalmente, conhecido na cena como o "diesel marinho" devido à sua aparência de veículo comercial, nos modelos regularmente disponíveis.