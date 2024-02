Motowatt W1X : moto électrique à deux roues motrices

La start-up française Motowatt présente sa première moto électrique, la W1X : avec ses monobras oscillants et ses moteurs de moyeu de roue à l'avant et à l'arrière, c'est une construction inhabituelle.

L'entreprise familiale Motowatt a été fondée en 2020 par les frères Henri et Olivier Rabatel, qui se consacrent aux déplacements neutres en CO2. Jusqu'à présent, Motowatt construisait des cyclomoteurs électriques légers et des tricycles utilitaires électriques avec six employés. La W1X est la première moto électrique que Motowatt veut présenter à un plus large public lors du salon du deux-roues de Lyon (F) du 7 au 10 mars et qui sera livrée à partir de janvier 2025. Les commandes seront possibles en ligne à partir de mars 2024.

Au premier coup d'œil, la W1X semble quelque peu conventionnelle, mais dans le détail, sa construction sort des sentiers battus. L'entraînement est assuré par un moteur de moyeu de roue dans chacune des roues avant et arrière. La roue arrière ne pose pas de problème technique majeur, le guidage de la roue arrière est assuré par un monobras oscillant à droite et un amortisseur excentré à droite. Le frein à disque se trouve également à droite.

L'avant est plus innovant, avec une suspension à parallélogramme à gauche, un monobras oscillant stable et une direction par moyeu de roue intégrée dans le moteur du moyeu de roue. L'amortisseur se trouve également à gauche, tout comme le frein à disque, et la direction est assurée par une tringlerie.

Les deux amortisseurs sont réglables, les freins à disque sont fournis par Beringer. Un moteur à disque sans balais est intégré dans chaque moyeu de roue. Motowatt indique une puissance de pointe de 25 kW (34 ch) et une puissance continue de 11 kW, ce qui permet de conduire le W1X avec le permis A1. Autres données : 130 km d'autonomie, 178 kg, prix à partir de 15.000 euros.

Ceux qui pensent à une utilisation tout-terrain quand on parle de deux roues motrices se trompent dans ce cas. Motowatt vante le W1X comme une solution de mobilité idéale et écologique pour la ville et les courses quotidiennes. Un autre développement est prévu : un tricycle de charge sur la plate-forme technique du W1X, utilisable pour les transports et les livraisons en zone urbaine. Motowatt produit à Figeac, dans le sud de la France, et bénéficie du programme France 2030, par lequel le gouvernement français soutient les entreprises innovantes.