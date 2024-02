Motowatt W1X: moto elettrica a due ruote motrici

L'azienda familiare Motowatt è stata fondata nel 2020 dai fratelli Henri e Olivier Rabatel, impegnati in un trasporto a zero emissioni di CO2. Ad oggi, Motowatt ha costruito ciclomotori elettrici leggeri e trike elettrici da carico con sei dipendenti. La W1X è la prima moto elettrica che Motowatt intende presentare a un pubblico più ampio in occasione della fiera delle due ruote che si terrà a Lione (F) dal 7 al 10 marzo e sarà consegnata a partire da gennaio 2025. Gli ordini potranno essere effettuati online a partire da marzo 2024.

A prima vista, la W1X ha un aspetto piuttosto convenzionale, ma il design è anticonvenzionale nei dettagli. È azionata da un motore a mozzo sulla ruota anteriore e da uno sulla ruota posteriore. Non ci sono grossi problemi tecnici da risolvere sulla ruota posteriore, che è guidata da un forcellone monobraccio destro e da un puntone della sospensione decentrato a destra. Anche il freno a disco è posizionato a destra.

L'anteriore è più innovativo, con una sospensione a parallelogramma di sinistra con uno stabile forcellone monobraccio e uno sterzo integrato nel motore del mozzo ruota. Come il freno a disco, anche il puntone della sospensione è posizionato a sinistra e lo sterzo avviene tramite un leveraggio.

Entrambi i puntoni della sospensione sono regolabili, mentre i freni a disco sono forniti da Beringer. Un motore a disco senza spazzole è integrato in ciascuno dei mozzi delle ruote. Motowatt dichiara una potenza di picco di 25 kW (34 CV) e una potenza continua di 11 kW, motivo per cui la W1X può essere guidata con la patente A1. Altri dati: autonomia di 130 km, peso di 178 kg, prezzo a partire da 15.000 euro.

Chi pensa alle due ruote motrici per il fuoristrada, in questo caso si sbaglia. Motowatt elogia la W1X come soluzione di mobilità ecologica ideale per la città e le commissioni quotidiane. Un ulteriore sviluppo previsto è un triciclo da carico basato sulla piattaforma tecnica del W1X, che può essere utilizzato per il trasporto e le consegne nelle aree urbane. Motowatt produce a Figeac, nel sud della Francia, e beneficia del programma France 2030, con cui il governo francese sostiene le aziende innovative.