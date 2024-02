Motowatt W1X: Motocicleta eléctrica com tração às duas rodas

A empresa familiar Motowatt foi fundada em 2020 pelos irmãos Henri e Olivier Rabatel, que estão empenhados num transporte neutro em termos de CO2. Até à data, a Motowatt construiu ciclomotores eléctricos leves e triciclos de carga eléctricos com seis funcionários. A W1X é a primeira moto eléctrica que a Motowatt pretende apresentar a um público mais vasto na feira de duas rodas em Lyon (F) de 7 a 10 de março e deverá ser entregue a partir de janeiro de 2025. As encomendas podem ser feitas online a partir de março de 2024.

À primeira vista, a W1X parece bastante convencional, mas o design não é convencional nos pormenores. É acionado por um motor de cubo de roda na roda dianteira e outro na roda traseira. Não há grandes problemas técnicos a resolver na roda traseira, a roda traseira é guiada por um braço oscilante de lado único à direita e uma suspensão descentrada à direita. O travão de disco também está localizado à direita.

A frente é mais inovadora, com uma suspensão em paralelogramo à esquerda com um braço oscilante estável de um só lado e uma direção do cubo da roda integrada no motor do cubo da roda. Tal como o travão de disco, o amortecedor da suspensão também está localizado à esquerda e a direção é feita através de uma articulação.

Ambos os apoios de suspensão são ajustáveis e os travões de disco são fornecidos pela Beringer. Um motor de disco sem escovas está integrado em cada um dos cubos das rodas. A Motowatt especifica uma potência de pico de 25 kW (34 cv) e uma potência contínua de 11 kW, razão pela qual a W1X pode ser conduzida com uma carta de condução A1. Outros dados: 130 km de autonomia, 178 kg de peso, preço a partir de 15.000 euros.

Quem pensa em tração às duas rodas para utilização fora de estrada, engana-se neste caso. A Motowatt elogia o W1X como uma solução de mobilidade ideal e amiga do ambiente para a cidade e para as tarefas diárias. Um outro desenvolvimento planeado é um triciclo de carga baseado na plataforma técnica do W1X, que pode ser utilizado para transporte e entregas em áreas urbanas. A Motowatt produz em Figeac, no sul de França, e beneficia do programa França 2030, com o qual o governo francês apoia empresas inovadoras.