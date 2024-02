Triumph : Mise à jour de la famille de modèles Tiger 1200

Triumph a présenté une nouvelle génération de modèles 1200 Tiger en 2022. Maintenant, pour le millésime 2024, les points faibles qui ont été critiqués immédiatement après le lancement des modèles 2022 doivent être corrigés.

Avec la nouvelle génération de modèles, Triumph a introduit en 2022 le vilebrequin dit T-Plane sur le trois cylindres 1200, qui avait fait ses preuves auparavant sur la 900 Tiger. T-Plane signifie que les manetons ne sont pas disposés selon un angle de 120°, comme c'est habituellement le cas sur le trois cylindres, mais selon un angle de 90, 90 et 180°. Il en résulte pour le trois cylindres à quatre temps avec la séquence d'allumage 1-3-2 des intervalles d'allumage de 180 - 270 - 270° (au lieu des 240° conventionnels et de la séquence d'allumage 1 - 2 - 3).

Triumph cite comme avantages du coude de manivelle non conventionnel une meilleure traction à bas régime, une meilleure sensation de la traction sur la roue arrière et un son marquant. À bas régime, le moteur doit se sentir comme un bicylindre, puis comme un trois cylindres à un régime plus élevé.

Ce que Triumph ne dit pas, c'est qu'une séquence d'allumage irrégulière provoque des vibrations, et que de tels moteurs ont tendance à mourir subitement à bas régime. Apparemment, ces deux effets se sont manifestés sur la Triumph Tiger 1200. En tout cas, pour le millésime 2024, Triumph mentionne des modifications au niveau du vilebrequin, du rotor de l'alternateur et de l'arbre d'équilibrage, ce qui a permis d'augmenter la masse d'inertie du moteur.

En combinaison avec un réglage optimisé du moteur, Triumph veut obtenir un déploiement de couple plus doux à bas régime et une meilleure réactivité. Sans changement, Triumph annonce pour le trois cylindres 150 ch à 9000 tr/min et 130 Nm à 7000 tr/min.

Les effets des vibrations (techniquement inévitables) sont contrecarrés par des guidons et des élévateurs amortis, qui étaient auparavant réservés aux modèles Explorer et qui sont désormais également montés sur les modèles GT. Outre l'amortissement des vibrations dans les poignées du guidon, il en résulte une meilleure visibilité dans les rétroviseurs.

Le châssis reste pratiquement inchangé. Tous les modèles sont toujours équipés d'éléments de suspension semi-actifs de Showa. Les modèles GT offrent un débattement de 200 mm à l'avant et à l'arrière et des roues en fonte de 19 et 18 pouces, tandis que les modèles Rally proposent un débattement de 220 mm et des roues à rayons sans chambre à air dans les dimensions tout-terrain de 21 et 18 pouces. La nouveauté est l'Active Preload Reduction : la moto s'abaisse de 20 mm lorsque l'on s'arrête - ce qui devrait éviter les renversements embarrassants.

Le système de freinage Brembo avec étriers radiaux monoblocs à l'avant est inchangé par rapport aux modèles précédents, tout comme l'écran couleur TFT de 7 pouces de diagonale et le système de connectivité pour la navigation par flèches et la commande GoPro, ainsi que l'électronique d'assistance avec ABS en virage et contrôle de traction en fonction de l'inclinaison.

La selle du conducteur est plus plate et offre plus d'espace. Une selle basse est disponible en accessoire, réduisant la hauteur de selle réglable de 20 mm supplémentaires (à 830 mm sur la GT Pro et 855 mm sur la Rally Pro). Les deux modèles GT offrent une plus grande liberté d'inclinaison grâce à des repose-pieds placés plus haut et plus près de la moto.

Quatre versions de modèles sont disponibles : les modèles optimisés pour une utilisation sur route et montés sur des roues en fonte s'appellent Tiger 1200 GT Pro (avec un réservoir de 20 litres) et Tiger 1200 GT Explorer (avec un réservoir d'essence de 30 litres, une aide au démarrage en côte ainsi que des poignées et une selle chauffantes). Ces modèles coûtent en Allemagne à partir de 20.545 et 22.145 euros (en Autriche à partir de 23.695/25.445 euros, en Suisse à partir de Fr. 21.895.-/23.695.-).

Les 1200 Tiger pour les aventures tout-terrain (avec des roues à rayons en fil de fer) s'appellent Tiger 1200 Rally Pro (réservoir de 20 litres) et Tiger 1200 Rally Explorer (avec un réservoir d'essence de 30 litres, une aide au démarrage en côte ainsi que des poignées et une selle chauffantes) et coûtent à partir de 21.545/23.145 euros (Autriche 24.695/26.495 euros, Suisse à partir de 22.995.-/24.795.-). Bien que les quatre modèles soient remarquablement bien équipés, ces prix peuvent être facilement augmentés grâce à la vaste gamme d'accessoires d'usine.