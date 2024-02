Triumph: aggiornamento della famiglia di modelli Tiger 1200

Triumph ha presentato una nuova generazione di modelli della 1200 Tiger nel 2022. Ora, per l'anno di modello 2024, verranno corretti i punti deboli che erano stati criticati subito dopo il lancio dei modelli 2022.

Con la nuova generazione di modelli, Triumph ha introdotto il cosiddetto albero motore T-plane sulla 1200 a tre cilindri nel 2022, che si era già dimostrato valido sulla 900 Tiger. T-plane significa che i perni di manovella non sono disposti con un angolo di 120° come di consueto per il tre cilindri, ma a 90, 90 e 180°. Ciò si traduce in intervalli di accensione di 180 - 270 - 270° (invece dei convenzionali 240° e dell'ordine di accensione 1 - 2 - 3) sul tre cilindri a quattro tempi con ordine di accensione 1-3-2.

Triumph cita i vantaggi dell'albero motore non convenzionale come una migliore trazione ai bassi regimi, una migliore sensazione di trazione sulla ruota posteriore e un suono caratteristico. Ai bassi regimi, il motore dovrebbe sembrare un due cilindri e ai regimi più alti un tre cilindri.

Cosa non dice Triumph: un ordine di accensione irregolare provoca vibrazioni e questi motori tendono a spegnersi improvvisamente ai bassi regimi. A quanto pare, entrambi gli effetti si sono verificati sulla Triumph Tiger 1200. In ogni caso, Triumph menziona modifiche all'albero motore, al rotore dell'alternatore e all'albero di bilanciamento per il modello 2024, che hanno aumentato la massa del volano del motore.

Insieme all'ottimizzazione della messa a punto del motore, Triumph mira a ottenere uno sviluppo più fluido della coppia ai bassi regimi e una migliore reattività. Triumph continua a specificare 150 CV a 9000 giri/min e 130 Nm a 7000 giri/min per il motore a tre cilindri.

Gli effetti delle vibrazioni (tecnicamente inevitabili) sono contrastati da manubri e riser smorzati, prima riservati ai modelli Explorer e ora montati anche sui modelli GT. Oltre allo smorzamento delle vibrazioni nelle manopole del manubrio, il risultato è una migliore visibilità negli specchietti.

Il telaio rimane praticamente invariato. Tutti i modelli sono ancora dotati di sospensioni semiattive Showa. I modelli GT offrono un'escursione delle sospensioni anteriori e posteriori di 200 mm e ruote fuse nelle misure da 19 e 18 pollici, mentre i modelli Rally hanno un'escursione di 220 mm e ruote tubeless a filo nelle misure da 21 e 18 pollici per il fuoristrada. La riduzione attiva del precarico è una nuova caratteristica: la moto si abbassa di 20 mm quando ci si ferma, per evitare imbarazzanti ribaltamenti.

L'impianto frenante Brembo con pinze radiali monoblocco sulla ruota anteriore rimane invariato rispetto ai modelli precedenti, così come il display a colori TFT con diagonale da 7 pollici e il sistema di connettività per la navigazione a frecce e il controllo della GoPro, nonché l'elettronica di assistenza con ABS in curva e controllo della trazione in funzione dell'angolo di piega.

La sella del pilota è più piatta e offre più spazio. Come accessorio è disponibile una panca ribassata che riduce l'altezza regolabile della sella di altri 20 mm (a 830 mm sulla GT Pro e a 855 mm sulla Rally Pro). I due modelli GT offrono un maggiore spazio per l'angolo di piega grazie alle pedane posizionate più in alto e più vicine alla moto.

Sono disponibili quattro versioni: i modelli ottimizzati per l'uso su strada con ruote gommate si chiamano Tiger 1200 GT Pro (con serbatoio da 20 litri) e Tiger 1200 GT Explorer (con serbatoio da 30 litri, assistenza alla partenza in salita e riscaldamento della sella). Questi modelli costano 20.545 e 22.145 euro in Germania (in Austria 23.695/25.445 euro, in Svizzera 21.895/23.695 franchi).

La Tiger 1200 per le avventure in fuoristrada (con ruote a raggi) si chiama Tiger 1200 Rally Pro (serbatoio da 20 litri) e Tiger 1200 Rally Explorer (con serbatoio da 30 litri, assistenza alla partenza in salita e riscaldamento delle manopole e della sella) e costa da 21.545/23.145 euro (in Austria da 24.695/26.495 euro, in Svizzera da 22.995/24.795 euro). Sebbene tutti e quattro i modelli siano notevolmente equipaggiati, questi prezzi possono facilmente essere ulteriormente aumentati grazie all'ampia gamma di accessori di fabbrica.