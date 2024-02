Triumph: Atualização da família de modelos Tiger 1200

A Triumph atesta as garras afiadas da colheita de 2024 da 1200 Tiger. Os realistas apercebem-se, com mais sobriedade, de que atacaram pontos fracos conhecidos.

A Triumph apresentou uma nova geração de modelos da 1200 Tiger em 2022. Agora, para o ano modelo 2024, os pontos fracos que foram criticados imediatamente após o lançamento dos modelos 2022 devem ser corrigidos.

Com a nova geração de modelos, a Triumph introduziu o chamado virabrequim T-plane no 1200 de três cilindros em 2022, que já havia se provado no 900 Tiger. O T-plane significa que os pinos da manivela não estão dispostos num ângulo de 120°, como é habitual para os três cilindros, mas sim a 90, 90 e 180°. Isto resulta em intervalos de disparo de 180 - 270 - 270° (em vez dos convencionais 240° e ordem de disparo 1 - 2 - 3) nos três cilindros a quatro tempos com ordem de disparo 1-3-2.

A Triumph cita as vantagens da cambota não convencional como uma melhor tração a baixas rotações, uma melhor sensação de tração na roda traseira e um som distinto. Em baixas rotações, o motor deve parecer um motor de dois cilindros, e em rotações mais altas, um motor de três cilindros.

O que a Triumph não menciona: Uma ordem de disparo irregular provoca vibrações, e esses motores também tendem a morrer subitamente a baixas rotações. Aparentemente, ambos os efeitos ocorreram na Triumph Tiger 1200. Em qualquer caso, a Triumph menciona alterações na cambota, no rotor do alternador e no eixo de compensação para o modelo 2024, que aumentaram a massa do volante do motor.

Em conjunto com uma afinação optimizada do motor, a Triumph pretende obter um desenvolvimento de binário mais suave na gama de rotações mais baixa e uma melhor capacidade de resposta. A Triumph continua a especificar 150 cv às 9000 rpm e 130 Nm às 7000 rpm para o motor de três cilindros.

Os efeitos das vibrações (tecnicamente inevitáveis) são contrariados por guiadores e elevadores amortecidos, anteriormente reservados para os modelos Explorer e agora também instalados nos modelos GT. Para além do amortecimento das vibrações nos punhos do guiador, o resultado é uma melhor visibilidade nos espelhos retrovisores.

O chassis mantém-se praticamente inalterado. Todos os modelos continuam a estar equipados com elementos de suspensão semi-activos da Showa. Os modelos GT oferecem 200 mm de curso de suspensão dianteira e traseira e jantes fundidas de 19 e 18 polegadas, enquanto os modelos Rally têm 220 mm de curso e jantes de arame sem câmara de ar de 21 e 18 polegadas. A Redução Ativa da Pré-carga é uma nova caraterística: a moto baixa 20 mm quando se pára - para evitar capotamentos embaraçosos.

O sistema de travagem Brembo com pinças de travão radiais monobloco na roda dianteira mantém-se inalterado em relação aos modelos anteriores, tal como o ecrã TFT a cores com uma diagonal de 7 polegadas e o sistema de conetividade para navegação por setas e controlo GoPro, bem como a eletrónica de assistência com ABS em curva e controlo de tração dependente do ângulo de inclinação.

O banco do condutor é mais plano e oferece mais espaço. Um banco baixo está disponível como acessório, o que reduz a altura ajustável do banco em mais 20 mm (para 830 mm no GT Pro e 855 mm no Rally Pro). Os dois modelos GT oferecem um maior espaço para o ângulo de inclinação graças aos apoios para os pés que estão posicionados mais alto e mais perto da mota.

Estão disponíveis quatro versões de modelos: Os modelos optimizados para a utilização em estrada com rodas fundidas chamam-se Tiger 1200 GT Pro (com depósito de 20 litros) e Tiger 1200 GT Explorer (com depósito de gasolina de 30 litros, assistência ao arranque em subida, bem como aquecimento do punho e do banco). Estes modelos custam a partir de 20.545 e 22.145 euros na Alemanha (Áustria a partir de 23.695/25.445 euros, Suíça a partir de CHF 21.895/23.695).

A 1200 Tiger para aventuras fora de estrada (com jantes de arame) chama-se Tiger 1200 Rally Pro (depósito de 20 litros) e Tiger 1200 Rally Explorer (com depósito de gasolina de 30 litros, assistência ao arranque em subida, bem como aquecimento do punho e dos bancos) e custa a partir de 21.545/23.145 euros (Áustria a partir de 24.695/26.495 euros, Suíça a partir de 22.995/24.795 euros). Embora os quatro modelos estejam notavelmente equipados, estes preços podem facilmente ser aumentados com a extensa gama de acessórios de fábrica.