Passknacker: Un cofre del tesoro con 5082 pases

Casi increíble: acceder a este cofre del tesoro electrónico llamado Passknacker. com no cuesta nada, y no tienes que soportar vídeos publicitarios ni que inunden tu buzón privado con anuncios. En realidad, sólo hay una pega: existe cierto riesgo de adicción, siempre deseando descubrir nuevos puertos, montañas y países.

El conductor de carruajes suizo Rolf Krebser es el presidente del equipo Passknacker, cuyo núcleo duro está formado por siete voluntarios. "Tenemos tres grupos de usuarios en el sitio Passknacker", explica. "El grupo más numeroso son personas que simplemente consultan nuestra base de datos. No sabemos qué hacen luego con la información".

Un segundo grupo de unas 3.000 personas va un paso más allá y se registra para obtener un acceso ampliado con datos reales. "No cedemos los datos de los usuarios registrados, pero tampoco queremos que nadie se descargue nuestro conjunto de datos y lo utilice para montar un negocio comercial", explica Krebser. Los participantes registrados pueden descargar los datos de los forfaits o compilar recorridos directamente en Passknacker.com e imprimirlos como road book, por ejemplo en formato PDF. Los recorridos también pueden descargarse directamente en los dispositivos de navegación.

Un tercer grupo -en 2023 había 268 ciclistas masculinos y 28 femeninos- participa activamente en el juego Passknacker, una yincana en la que los ciclistas aportan pruebas fotográficas de los puertos que han recorrido a lo largo de una temporada. Para ello, suben una foto en la que aparezca un punto destacado del puerto, la matrícula de su moto y el cartel anual de Passknacker en la misma imagen. El cartel anual de 2024 se podrá descargar a partir de la medianoche del 1 de marzo. Después, esa misma noche comenzará el primer reto no oficial: ¿Qué Passknacker subirá la primera prueba?

Se concederán puntos en función de la dificultad del pase. Al final de la temporada, se elabora una lista de clasificación y se celebra una reunión en la que los passknackers se reúnen para anunciar la clasificación oficial y celebrar un encuentro social, que recientemente tuvo lugar en Hofgut Farny, en Allgäu.

El austriaco Wolfgang Meisinger (66) ganó esta clasificación general por tercera vez. Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2023, recorrió en bicicleta 1839 puertos. Durante este tiempo, el pensionista recorrió 68.000 kilómetros en su Triumph Tiger 900. La moto, de tres años de antigüedad, tiene actualmente 230.000 km en el reloj. Para esta temporada, Meisinger tiene previsto recorrer, entre otros, los 146 puertos de montaña de Grecia.

La competición femenina fue ganada por Marta Guerra, de Padua (Italia). Con su Honda CBF600, llamada "la Bestiolina" (la pequeña bestia, con 295.000 kilómetros en el reloj), recorrió 1003 puertos de montaña. En sus viajes de 2023, la diseñadora de joyas autónoma recorrió 45.000 km, incluidos los 305 puertos de España, los 71 de Portugal, los 42 de Mallorca y los 329 de Austria. Una planificación minuciosa y detallada es esencial para este tipo de empresas, y sin embargo a veces no sirve de nada, como explica Guerra: "Lo había planeado todo cuidadosamente para el viaje por España y Portugal, quería estar en la carretera un mes y cinco días. Pero entonces el mal tiempo tiró mis planes por la ventana y acabé viajando durante un mes y 20 días".

En la reunión anual, que contó con un centenar de participantes, la tripulación de Passnacker también presentó tres países en los que se han documentado nuevos pases y que, por tanto, ampliarán la zona de la yincana hasta 2024: Kosovo, con 35 pases; Macedonia del Norte, con 46 pases; y Bulgaria, con 72 pases. Junto con algunos pases adicionales y cancelados en países ya documentados, ¡el total de todos los pases y cruces en Passknacker.com aumenta hasta la increíble cifra de 5082!

Incluso hay algunas joyas inesperadas en este cofre del tesoro de Passknacker. Por ejemplo, Passknacker.com enumera 29 pasos en Luxemburgo, que supuestamente no son atractivos para los motoristas. Los puertos de grava están documentados en muchos países, marcados con una X en el mapa para que ningún motorista de carretera pueda perderse en ellos... o aceptar conscientemente el reto.

Passknacker.com le permite ampliar sus horizontes no sólo en países lejanos, sino también en la región. "Incluso un motorista que normalmente sólo hace excursiones de un día y cuyo radio alrededor de su lugar de residencia se limita, por tanto, a unos 150 km, tiene garantizado que con nosotros encontrará pasos que no conoce y que, de otro modo, nunca habría recorrido", promete el padre en jefe de Passknacker, Rolf Krebser.