Casseurs de cols : un coffre au trésor de 5082 cols

Presque incroyable : l'accès à ce coffre au trésor électronique appelé Passknacker.com ne coûte rien, il n'est pas non plus nécessaire de subir des vidéos publicitaires et d'inonder sa boîte aux lettres privée de publicités. Il n'y a effectivement qu'un seul hic - il y a un certain risque d'addiction à vouloir découvrir toujours plus de cols, de montagnes et de pays.

Le pilote d'attelage suisse Rolf Krebser est le président de l'équipe des casseurs de cols, dont le noyau dur se compose de sept bénévoles. "Nous avons trois groupes d'utilisateurs sur le site Passknacker", explique-t-il. "Le plus grand groupe est constitué de personnes qui consultent simplement notre base de données. Ce qu'ils font ensuite des informations, nous ne le savons pas".

Un deuxième groupe d'environ 3000 personnes va plus loin et s'enregistre pour un accès élargi avec des données réelles. "Nous ne transmettons pas les données des utilisateurs enregistrés, mais nous ne voulons pas que quelqu'un télécharge notre jeu de données et en fasse une affaire commerciale", justifie Krebser. Les participants enregistrés peuvent télécharger des données sur les cols ou composer des circuits directement sur Passknacker.com et les imprimer sous forme de roadbook, par exemple en fichier PDF. Ils peuvent également télécharger les circuits directement sur des appareils de navigation.

Un troisième groupe, composé de 268 coureurs et 28 coureuses en 2023, participe activement au jeu du Passknacker - une chasse au trésor qui consiste à prouver par photo les cols que l'on a franchis au cours de la saison. Cela se fait à l'aide d'une photo téléchargée montrant un point marquant du passage, sa plaque d'immatriculation de moto et le poster annuel du casseur de passes sur la même image. Le poster de l'année 2024 sera disponible au téléchargement le 1er mars à minuit. Ensuite, le premier défi non officiel sera lancé la même nuit : quel craqueur de col téléchargera la première preuve ?

Des points sont attribués en fonction du niveau de difficulté du col. À la fin de la saison, il y a un classement et une rencontre où les gros rouleurs de cols se retrouvent pour la proclamation officielle du classement et pour un moment de convivialité, ce qui a eu lieu récemment au Hofgut Farny dans l'Allgäu.

Pour la troisième fois, l'Autrichien Wolfgang Meisinger (66 ans) a remporté ce classement général. Du 1er mars au 31 décembre 2023, il a franchi 1839 cols. Durant cette période, le retraité a parcouru 68 000 km au guidon de sa Triumph Tiger 900. La moto, vieille de trois ans, affiche actuellement 230 000 km au compteur. Pour cette saison, Meisinger prévoit de parcourir les 146 cols de Grèce - entre autres.

Le classement féminin a été remporté par Marta Guerra de Padova/Italie. Elle a franchi 1003 cols au guidon de sa Honda CBF600, surnommée "la Bestiolina" (en gros la petite bête, 295 000 km). Au cours de ses voyages en 2023, la créatrice de bijoux indépendante a parcouru 45.000 km et franchi entre autres les 305 cols d'Espagne, les 71 passages du Portugal, les 42 cols de Majorque et les 329 cols d'Autriche. Pour de telles entreprises, une planification minutieuse et détaillée est indispensable - et pourtant, elle ne sert parfois à rien, comme le décrit Guerra : "Pour le tour d'Espagne et du Portugal, j'avais tout planifié avec soin, je voulais être en route pendant un mois et cinq jours. Mais le mauvais temps a ensuite bouleversé mon planning et j'ai finalement passé un mois et 20 jours sur la route".

Lors de la rencontre annuelle qui a réuni une centaine de participants, l'équipe de Passnacker a également présenté trois pays dans lesquels des passeports sont désormais documentés et qui élargissent ainsi le rayon de la chasse au trésor pour 2024 : le Kosovo avec 35 passeports, la Macédoine du Nord avec 46 passeports et la Bulgarie avec 72 passeports. Si l'on ajoute à cela quelques passeports supplémentaires et supprimés dans des pays déjà documentés, le total de tous les passeports et passages sur Passknacker.com atteint le chiffre fabuleux de 5082 !

Dans ce coffre aux trésors de Passknacker, on trouve même quelques joyaux inattendus. Ainsi, Passknacker.com répertorie 29 cols au Luxembourg, un pays a priori sans attrait pour les motards. Dans de nombreux pays, les cols de terre sont documentés et marqués d'un X sur la carte, afin qu'aucun conducteur ne s'y perde - ou ne puisse relever le défi en connaissance de cause.

Ce n'est pas seulement dans les pays lointains, mais aussi dans la région que l'on peut élargir son horizon avec Passknacker.com. "Même un motard qui ne fait généralement que des excursions d'une journée et dont le rayon autour de son domicile se limite donc à environ 150 km, trouvera à coup sûr chez nous des cols qu'il ne connaît pas et qu'il n'aurait jamais franchis autrement", promet Rolf Krebser, le père supérieur de Passknacker.