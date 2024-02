Passknacker: un forziere con 5082 tessere

Quasi incredibile: l'accesso a questo scrigno elettronico chiamato Passknacker.com non costa nulla, e non dovete sopportare video pubblicitari o avere la vostra casella di posta elettronica privata inondata di pubblicità. C'è solo una fregatura: c'è un certo rischio di dipendenza, volendo sempre scoprire nuovi passi, montagne e Paesi.

Il conducente di carrozze svizzero Rolf Krebser è il presidente del team Passknacker, il cui nucleo duro è composto da sette volontari. "Abbiamo tre gruppi di utenti sul sito Passknacker", spiega. "Il gruppo più numeroso è costituito da persone che si limitano a consultare il nostro database. Non sappiamo cosa facciano poi con le informazioni".

Un secondo gruppo, composto da circa 3.000 persone, fa un ulteriore passo avanti e si registra per un accesso esteso con dati reali. "Non trasmettiamo i dati degli utenti registrati, ma non vogliamo che qualcuno scarichi i nostri dati e li usi per avviare un'attività commerciale", spiega Krebser. I partecipanti registrati possono scaricare i dati sui passaggi o compilare i tour direttamente su Passknacker.com e stamparli come road book, ad esempio in formato PDF. I tour possono anche essere scaricati direttamente sui dispositivi di navigazione.

Un terzo gruppo - nel 2023 erano 268 uomini e 28 donne - partecipa attivamente al gioco Passknacker, una caccia al tesoro in cui i ciclisti forniscono prove fotografiche dei passi che hanno percorso nel corso di una stagione. Per farlo, è necessario caricare una foto che mostri un punto importante del passo, la targa della propria moto e il poster annuale di Passknacker sulla stessa immagine. Il poster annuale 2024 sarà scaricabile a partire dalla mezzanotte del 1° marzo. La sera stessa inizierà la prima sfida non ufficiale: quale Passknacker caricherà la prima prova?

I punti vengono assegnati in base alla difficoltà del passaggio. Alla fine della stagione, viene stilata una classifica e si tiene un incontro in cui i Passknacker si riuniscono per l'annuncio della classifica ufficiale e per un incontro sociale, che di recente si è svolto presso l'Hofgut Farny in Algovia.

L'austriaco Wolfgang Meisinger (66) ha vinto questa classifica generale per la terza volta. Dal 1° marzo al 31 dicembre 2023, ha percorso 1839 passaggi in bicicletta. Durante questo periodo, il pensionato ha percorso 68.000 chilometri in sella alla sua Triumph Tiger 900. La moto di tre anni fa ha attualmente 230.000 km. Per questa stagione, Meisinger ha in programma di percorrere, tra gli altri, tutti i 146 passi di montagna della Grecia.

La gara femminile è stata vinta da Marta Guerra di Padova/Italia. In sella alla sua Honda CBF600, chiamata "la Bestiolina", con 295.000 chilometri all'attivo, ha superato 1003 passi di montagna. Nei suoi tour del 2023, la designer di gioielli indipendente ha percorso 45.000 km, compresi tutti i 305 passi della Spagna, tutti i 71 passi del Portogallo, tutti i 42 passi di Maiorca e tutti i 329 passi dell'Austria. Una pianificazione accurata e dettagliata è essenziale per queste imprese, eppure a volte non serve, come spiega Guerra: "Avevo pianificato tutto con cura per il tour attraverso la Spagna e il Portogallo, volevo essere in viaggio per un mese e cinque giorni. Ma poi il maltempo ha fatto saltare i miei piani e ho finito per viaggiare per un mese e 20 giorni".

All'incontro annuale con circa 100 partecipanti, l'equipaggio di Passnacker ha presentato anche tre Paesi in cui sono stati documentati nuovi pass e che quindi estenderanno l'area della caccia al tesoro fino al 2024: il Kosovo con 35 pass, la Macedonia del Nord con 46 pass e la Bulgaria con 72 pass. Insieme ad alcuni pass aggiuntivi e cancellati in paesi già documentati, il totale di tutti i pass e gli attraversamenti su Passknacker.com sale all'incredibile cifra di 5082!

Ci sono anche alcune gemme inaspettate in questo scrigno di Passknacker. Ad esempio, Passknacker.com elenca 29 passi in Lussemburgo, che si suppone siano poco attraenti per i motociclisti. I passi di ghiaia sono documentati in molti Paesi, contrassegnati da una X sulla mappa in modo che nessun motociclista possa perdersi su di essi - o accettare consapevolmente la sfida.

Passknacker.com consente di ampliare i propri orizzonti non solo in Paesi lontani, ma anche nella regione. "Anche un motociclista che di solito fa solo gite di un giorno e il cui raggio d'azione intorno al luogo di residenza si limita quindi a circa 150 km, con noi troverà sicuramente dei passi che non conosce e che altrimenti non avrebbe mai percorso", promette Rolf Krebser, padre responsabile di Passknacker.