Passknacker: Uma arca do tesouro com 5082 passes

Quase inacreditável: o acesso a este baú de tesouros eletrónico chamado Passknacker.com não custa nada e não tem de suportar vídeos publicitários ou ter a sua caixa de correio privada inundada de anúncios. Só há um senão: há um certo risco de vício, sempre com vontade de descobrir novos desfiladeiros, montanhas e países.

O cocheiro suíço Rolf Krebser é o presidente da equipa Passknacker, cujo núcleo duro é constituído por sete voluntários. "Temos três grupos de utilizadores no site do Passknacker", explica. "O maior grupo é constituído por pessoas que simplesmente consultam a nossa base de dados. Não sabemos o que fazem depois com a informação."

Um segundo grupo de cerca de 3.000 pessoas vai mais longe e regista-se para ter acesso alargado a dados reais. "Não transmitimos os dados dos utilizadores registados, mas também não queremos que ninguém descarregue o nosso conjunto de dados e o utilize para criar um negócio comercial", explica Krebser. Os participantes registados podem descarregar os dados sobre os passes ou compilar excursões diretamente no Passknacker.com e imprimi-los como um road book, por exemplo, como um ficheiro PDF. As viagens também podem ser descarregadas diretamente para dispositivos de navegação.

Um terceiro grupo - em 2023 eram 268 homens e 28 mulheres - participa ativamente no jogo Passknacker - uma caça ao tesouro em que os ciclistas fornecem provas fotográficas dos desfiladeiros que percorreram ao longo de uma época. Para isso, basta carregar uma fotografia que mostre um ponto proeminente do desfiladeiro, a matrícula da mota e o cartaz anual do Passknacker na mesma imagem. O cartaz anual de 2024 será disponibilizado para descarregamento à meia-noite de 1 de março. Depois disso, o primeiro desafio não oficial terá início nessa mesma noite: qual o Passknacker que carregará a primeira prova?

Os pontos são atribuídos consoante a dificuldade do passe. No final da época, há uma lista de classificação e um encontro em que os passknackers se reúnem para o anúncio oficial da classificação e um convívio social, que teve lugar recentemente em Hofgut Farny, no Allgäu.

O austríaco Wolfgang Meisinger (66) venceu esta classificação geral pela terceira vez. De 1 de março a 31 de dezembro de 2023, efectuou 1839 passagens de bicicleta. Durante este período, o reformado percorreu 68.000 quilómetros com a sua Triumph Tiger 900. A moto com três anos de idade tem atualmente 230.000 km. Para esta época, Meisinger planeia percorrer todos os 146 passos de montanha da Grécia - entre outros.

A competição feminina foi ganha por Marta Guerra de Padova/Itália. Ela conduziu a sua Honda CBF600, denominada "la Bestiolina" (ou seja, a pequena besta, com 295.000 quilómetros no relógio), ao longo de 1003 passagens de montanha. Nas suas viagens de 2023, a designer de jóias independente percorreu 45 000 km, incluindo todos os 305 passos de Espanha, todos os 71 passos de Portugal, todos os 42 passos de Maiorca e todos os 329 passos da Áustria. Um planeamento cuidadoso e detalhado é essencial para este tipo de empreendimentos - e, no entanto, por vezes não ajuda, como explica Guerra: "Tinha planeado tudo cuidadosamente para a viagem por Espanha e Portugal, queria estar na estrada durante um mês e cinco dias. Mas depois o mau tempo deitou por terra os meus planos e acabei por viajar durante um mês e 20 dias".

No encontro anual, que contou com cerca de 100 participantes, a equipa do Passnacker apresentou também três países em que foram documentados novos passes e que, por conseguinte, alargarão a área da caça ao tesouro até 2024: o Kosovo com 35 passes, a Macedónia do Norte com 46 passes e a Bulgária com 72 passes. Juntamente com alguns passes adicionais e cancelados em países já documentados, o total de todos os passes e travessias no Passknacker.com aumenta para uns incríveis 5082!

Existem ainda algumas jóias inesperadas nesta arca do tesouro do Passknacker. Por exemplo, o Passknacker.com lista 29 passagens no Luxemburgo, que supostamente não são atractivas para os motociclistas. As passagens de gravilha estão documentadas em muitos países, marcadas com um X no mapa para que nenhum motociclista se perca nelas - ou aceite conscientemente o desafio.

O Passknacker.com permite-lhe alargar os seus horizontes não só em países distantes, mas também na região. "Mesmo um motociclista que normalmente só faz viagens de um dia e cujo raio de ação à volta da sua casa se limita, portanto, a cerca de 150 km, tem a garantia de encontrar connosco passagens que não conhece e que, de outra forma, nunca teria percorrido", promete o patriarca da Passknacker, Rolf Krebser.