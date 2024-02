Aprilia All Stars 2024 : fête à Misano

Ce sera une occasion unique de voir les motos de course MotoGP d'Aprilia en action et de demander un autographe aux pilotes de la marque, sans frais d'entrée ! Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira et Raúl Fernández célébreront Aprilia, la marque européenne qui a remporté le plus grand nombre de victoires en championnat du monde sur route, soit 297 GP à ce jour.

Max Biaggi, qui a remporté six titres de champion du monde pour Aprilia, a été quatre fois champion du monde 250 et a gagné deux fois le championnat du monde Superbike après un retour sensationnel, ne peut bien sûr pas manquer.

Jacopo Cerutti et Francesco Montanari, qui ont participé avec une Aprilia Tuareg 660 à l'Africa Eco Race, un rallye d'environ 6000 km entre Monaco et Dakar/Sénégal, seront également de la fête. Cerutti a remporté cette course haut la main, prouvant ainsi les compétences d'Aprilia en matière de tout-terrain.

Les machines de course du passé seront présentées dans une exposition, et les machines de série d'Aprilia seront à disposition des visiteurs pour des essais. Radio DeeJay se chargera de la bande sonore, des stands de nourriture pour le bien-être physique, des stands de mechandising pour le plaisir du shopping et le photographe japonais Aki Kusudo montrera dans son exposition le regard oriental sur Aprilia.