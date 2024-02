Aprilia All Stars 2024: festa a Misano

La grande festa per i fan di Aprilia si terrà l'8 giugno 2024 all'autodromo di Misano. Saranno presenti tutti i piloti della MotoGP del marchio e molti altri.

Sarà un'occasione unica per vedere in azione le moto da corsa MotoGP di Aprilia e per chiedere un autografo ai piloti del marchio - senza pagare l'ingresso! Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raúl Fernández celebreranno Aprilia, il marchio europeo con il maggior numero di vittorie nel Campionato del Mondo su strada, attualmente con 297 GP vinti.

Naturalmente non può mancare Max Biaggi, che con Aprilia ha vinto sei titoli mondiali, è stato campione del mondo 250cc per quattro volte e ha vinto due volte il campionato mondiale Superbike dopo una sensazionale rimonta.

Festeggeranno anche Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, che hanno partecipato all'Africa Eco Race con un'Aprilia Tuareg 660, un rally di circa 6000 chilometri da Monaco a Dakar/Senegal. Cerutti ha vinto questa gara con un margine superiore, dimostrando la competenza di Aprilia nel fuoristrada.

Una mostra esporrà le moto da corsa del passato e i visitatori potranno anche provare le moto di serie Aprilia. Radio DeeJay farà da colonna sonora, gli stand gastronomici si occuperanno del benessere fisico, gli stand di meccatronica offriranno uno shopping divertente e il fotografo giapponese Aki Kusudo mostrerà la visione estremo-orientale di Aprilia nella sua mostra.