Aprilia All Stars 2024: Festa em Misano

Será uma oportunidade única para ver as motos de corrida de MotoGP da Aprilia em ação e pedir um autógrafo aos pilotos da marca - sem custo de entrada! Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raúl Fernández vão celebrar a Aprilia, a marca europeia com mais vitórias no Campeonato do Mundo de Estrada, atualmente com 297 triunfos em GPs.

Claro que não pode faltar Max Biaggi, que conquistou seis títulos de campeão do mundo pela Aprilia, foi quatro vezes campeão do mundo de 250cc e venceu duas vezes o Campeonato do Mundo de Superbike após um regresso sensacional.

Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, que participaram no Africa Eco Race com uma Aprilia Tuareg 660, um rali de cerca de 6000 quilómetros entre o Mónaco e Dakar/Senegal, também estarão presentes. Cerutti venceu esta corrida por uma margem superior, provando a perícia da Aprilia em todo-o-terreno.

Uma exposição irá mostrar as motos de competição do passado e os visitantes poderão também testar as motos de produção da Aprilia. A rádio DeeJay será a banda sonora, as bancas de comida irão proporcionar bem-estar físico, as bancas de mechandising irão proporcionar compras divertidas e o fotógrafo japonês Aki Kusudo irá mostrar a visão do Extremo Oriente da Aprilia na sua exposição.