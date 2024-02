Indian FTR x RSD : Encore un Super Hooligan

La situation technique de départ ne laisse rien à désirer : L'Indian FTR R Carbon est équipée d'éléments de suspension réglables d'Öhlins. Le freinage de la roue avant est assuré par des étriers radiaux à quatre pistons de Brembo.

Les autres points forts : Écran tactile rond de 4 pouces de diamètre, contrôle de la traction et du wheelie, ABS en virage, régulateur de vitesse, trois modes de conduite, sans oublier les roues en fonte au format 17 à l'avant et à l'arrière qui permettent de monter des pneus à forte adhérence ou adaptés à la course.

La désignation supplémentaire "carbone" s'explique par la présence de pièces en carbone comme les garde-boue, les caches de l'Airbix et de la selle du passager ainsi que le réservoir. Le V2 à course courte et angle de cylindre de 60° développe 120 ch à 7750/min et 118 Nm à 6000/min à partir de 1203 cm3. La FTR en version carbone pèse 235 kg prête à rouler.

Pour le designer Roland Sands, il n'y avait plus grand-chose à faire au niveau technique. La Super Hooligan est également équipée de silencieux Akrapovic, de repose-pieds réglables de Gilles Tooling et de pièces fraisées pour le bouchon d'huile et le bouchon de radiateur.

L'investissement dans le style a été d'autant plus important, avec un kit de broderie spécial et l'indispensable plaque numérotée pour prouver qu'il s'agit de l'une des 300 motos en édition limitée. Avec un prix de 20 400 euros, le supplément de 1500 euros pour la FTR R Carbon est relativement modéré.