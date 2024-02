Indian FTR x RSD: un altro Super Hooligan

Ne verranno prodotti solo 300 esemplari in tutto il mondo: Roland Sands Design ha progettato una Indian FTR R Carbon ispirandosi ai modelli di successo per le gare di flat track. Sembra bella.

La posizione tecnica di partenza lascia poco a desiderare: La Indian FTR R Carbon è dotata di sospensioni regolabili Öhlins. La ruota anteriore è frenata da pinze freno radiali a quattro pistoncini della Brembo.

Gli altri punti di forza: Touchscreen rotondo da 4 pollici di diametro, controllo della trazione e dell'impennata, ABS in curva, cruise control, tre modalità di guida, oltre a ruote fuse in formato 17 mm all'anteriore e al posteriore che consentono di montare pneumatici ad alta aderenza fino a quelli compatibili con le piste da corsa.

La denominazione aggiuntiva carbonio è spiegata da parti in carbonio come parafanghi, coprisella airbix e passeggero e il serbatoio. Il V2 a corsa corta con angolo dei cilindri di 60° produce 120 CV a 7750 giri/min e 118 Nm a 6000 giri/min da 1203 cc. La versione in fibra di carbonio della FTR pesa 235 kg pronta per la guida.

Al progettista Roland Sands non è rimasto molto da fare con questa tecnologia. La Super Hooligan è inoltre dotata di silenziatori Akrapovic e perfezionata con pedane regolabili di Gilles Tooling e parti fresate per il tappo dell'olio e il tappo del radiatore.

Il tutto è stato arricchito da uno speciale set di adesivi e dall'immancabile badge numerato per documentare che si tratta di una delle 300 moto in edizione limitata. Al prezzo di 20.400 euro, il sovrapprezzo della FTR R Carbon è relativamente contenuto: 1500 euro.