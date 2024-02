Indian FTR x RSD: Mais um Super Hooligan

A posição de partida técnica deixa pouco a desejar: A Indian FTR R Carbon está equipada com elementos de suspensão ajustáveis da Öhlins. A roda dianteira é travada com pinças de travão radiais de quatro pistões da Brembo.

Os outros destaques: Ecrã tátil redondo com 4 polegadas de diâmetro, controlo de tração e wheelie, ABS em curva, cruise control, três modos de condução, além de jantes fundidas no formato de 17 mm à frente e atrás que permitem a montagem de pneus com elevada aderência até pneus compatíveis com pistas de corrida.

A designação adicional de carbono é explicada pelas peças em carbono, como os guarda-lamas, o airbix e as coberturas dos bancos do passageiro e do depósito. O V2 de curso curto com um ângulo de cilindro de 60° produz 120 cv a 7750 rpm e 118 Nm a 6000 rpm a partir de 1203 cc. A versão em fibra de carbono da FTR pesa 235 kg pronta a conduzir.

O designer Roland Sands não tinha muito mais a fazer com a tecnologia. A Super Hooligan está adicionalmente equipada com silenciadores da Akrapovic e refinada com apoios para os pés ajustáveis da Gilles Tooling e peças fresadas para a tampa do óleo e a tampa do radiador.

Foi investido ainda mais no estilo com um conjunto de autocolantes especiais e o obrigatório emblema numerado para documentar que esta é uma das 300 motos de edição limitada. A 20.400 euros, a sobretaxa da FTR R Carbon é de 1500 euros, comparativamente moderada.