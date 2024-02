Mash B-Side 500 : nouvel attelage avec moteur bicylindre

Ils existent encore, les constructeurs de motos qui fabriquent des attelages d'usine. Mash propose désormais un nouvel attelage à moteur bicylindre 500 à côté de ses deux attelages monocylindres. Le groupe motopropulseur est une réplique, très répandue en Asie, du moteur Honda de la CB500, telle qu'elle a été construite de 1993 à 2002. Il s'agit d'un bicylindre en ligne à refroidissement liquide avec deux arbres à cames en tête et quatre soupapes par cylindre.

On peut lire 54 ch à 8500 tr/min et 51 Nm à 7500 tr/min pour une cylindrée de 494 cm3. La boîte de vitesses à six rapports est modifiée pour l'attelage, une vitesse avant est supprimée au profit d'une vitesse arrière.

Le châssis est composé de tubes d'acier ronds. Les roues avant et arrière sont guidées par des bras oscillants équipés chacun de deux jambes de force. Les images officielles montrent des roues à rayons croisés, ce qui permettrait le montage de pneus sans chambre à air. Les trois roues mesurent 18 pouces de diamètre et sont freinées par des freins à disque hydrauliques.

Le réservoir a une capacité de 18 litres. Le side-car correspond visuellement au modèle monté jusqu'à présent sur les modèles monocylindres. La Mash B-Side 500 est homologuée pour trois personnes et pèse 345 kg prête à rouler. Elle sera disponible chez les concessionnaires à partir de mi-avril 2024 au prix de 11.999 euros.