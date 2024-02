Mash B-Side 500: nuovo sidecar con motore a due cilindri

Esistono ancora, i produttori di moto che costruiscono sidecar ex-lavoro. Ora Mash aggiunge ai suoi due sidecar monocilindrici un nuovo sidecar con motore bicilindrico da 500 cc. L'unità motrice è una replica del motore Honda della CB500, costruita dal 1993 al 2002 e ampiamente utilizzata in Asia. È un motore a due cilindri in linea raffreddato a liquido con due alberi a camme in testa e quattro valvole per cilindro.

Eroga 54 CV a 8500 giri/min e 51 Nm a 7500 giri/min da una cilindrata di 494 cc. Il cambio a sei marce è stato modificato per il sidecar, con l'omissione di una marcia avanti a favore di una retromarcia.

Il telaio è costituito da tubi tondi d'acciaio. Le ruote anteriori e posteriori sono guidate da bracci oscillanti con due puntoni di sospensione ciascuno. Le immagini ufficiali mostrano ruote a raggi incrociati, che consentono di montare pneumatici tubeless. Tutte e tre le ruote misurano 18 pollici di diametro e sono decelerate con freni a disco idraulici.

Il serbatoio ha una capacità di 18 litri. Il sidecar è visivamente identico al modello precedentemente montato sui modelli monocilindrici. Il Mash B-Side 500 è omologato per tre persone e pesa 345 kg pronto per la guida e sarà disponibile presso i concessionari da metà aprile 2024 al prezzo di 11.999 euro.