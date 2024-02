Mash B-Side 500: Novo sidecar com motor de dois cilindros

Ainda existem, os fabricantes de motas que constroem sidecars ex works. Agora, a Mash está a adicionar um novo sidecar com um motor de dois cilindros de 500cc aos seus dois sidecars de um cilindro. A unidade de tração é uma réplica do motor Honda da CB500, tal como foi construído de 1993 a 2002, que é amplamente utilizado na Ásia. Um motor de dois cilindros em linha, arrefecido a líquido, com duas árvores de cames à cabeça e quatro válvulas por cilindro.

Debita 54 cv às 8500 rpm e 51 Nm às 7500 rpm com uma cilindrada de 494 cc. A caixa de seis velocidades foi modificada para o sidecar, com a omissão de uma mudança para a frente em favor de uma mudança para trás.

O chassis é composto por tubos de aço redondos. As rodas dianteiras e traseiras são guiadas por braços oscilantes com dois apoios de suspensão cada. As imagens oficiais mostram rodas de raios cruzados, que permitem a montagem de pneus sem câmara de ar. As três rodas medem 18 polegadas de diâmetro e são desaceleradas por travões de disco hidráulicos.

O depósito tem capacidade para 18 litros. O sidecar é visualmente idêntico ao modelo anteriormente instalado nos modelos monocilíndricos. A Mash B-Side 500 está homologada para três pessoas e pesa 345 kg pronta a circular e estará disponível nos concessionários a partir de meados de abril de 2024 a um preço de 11.999 euros.