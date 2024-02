Yamaha R1 y R1M: ¡Fin de 2024 es el fin!

No es oficial, pero según las investigaciones de SPEEDWEEK es así: No habrá versiones Euro5+ de las Yamaha R1 y R1M. Tal y como están las cosas actualmente, esto significa que las Yamaha R1 actualmente homologadas para Euro5 sólo podrán venderse en Alemania y Austria hasta finales de 2024. Todavía no se ha decidido si habrá una ampliación del plazo para las motos que ya están en los concesionarios, como ha ocurrido ocasionalmente en el pasado.

En Suiza, la situación es menos dramática: todas las motos importadas a Suiza antes del 31 de diciembre de 2024 pueden comercializarse como motos nuevas durante el tiempo que se desee.

Según nuestras investigaciones, no es el caso que la R1 actual no se homologará según Euro5+ porque una nueva generación de modelos llegue en 2025 - no, lamentablemente no. Esto no significa que Yamaha vaya a dejar de fabricar su icono superdeportivo R1. Simplemente dejará de estar disponible en Europa con permiso de circulación. Un procedimiento que Yamaha ya ha demostrado con la R6, y ya existe una versión GYTR de la R1, exclusiva para su uso en circuitos, a un precio de 29.328 euros.

Desde el año modelo 2021, la superdeportiva 600 de Yamaha es una moto de circuito sin homologación para carretera. Yamaha ofrece piezas de competición GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) para esta moto, como el control programable del motor, el escape completo de titanio Akrapovic, el mazo de cables simplificado y el emulador ABS para quitar el ABS.

Los concesionarios especializados atienden a los pilotos de carreras y de circuito en su GYTR Pro Shop. Después de la R6, Yamaha también quiere integrar la R1, que ya no está homologada para circular por carretera, en este sistema. En los GYTR Pro Shops se construyen motos de circuito completas según los deseos del cliente, se ponen a punto motos o simplemente se ofrecen piezas de competición GYTR.

En Alemania hay dos de estos GYTR Pro Shops, Yamaha Centre Ribnitz-Damgarten cerca de Rostock y Motorrad Klein en Dillingen/Saar, en Austria el YART Pro Shop en Heimschuh cerca de Leibnitz y en Suiza Hostettler Moto en Sursee se ocupa de las necesidades de los pilotos de circuito de Yamaha.

En Suzuki, la GSX-R1000 se dejó de fabricar a finales de 2022, Yamaha probablemente sólo ofrecerá la R1 como moto de circuito a partir de 2025, pero al mismo tiempo ofrece un apoyo especial con las GYTR Pro Shops y seis eventos en circuito con la Yamaha Riding Academy a lo largo de 2024.

Para el Campeonato del Mundo de Superbikes se requiere una moto de serie homologada para circular por carretera, de las que se deben fabricar 500 y se pueden adquirir por un máximo de 44.000 euros. No está definido en qué país es válido este permiso de circulación. Es inconcebible que Yamaha suspenda sin más su compromiso de competición en el Campeonato del Mundo de Superbikes, que actualmente cuenta con cinco pilotos.

La discontinuación de la R1 como modelo supersport homologado para carretera provoca al autor de SPEEDWEEK, en cuyo corazón la R1 de 1998 ocupa un lugar especial, fuertes dolores fantasma en su muñeca derecha, pero se puede justificar objetivamente y sin emoción. Con las cifras de ventas de motos superdeportivas cayendo en todo el mundo desde hace años, los altos costes de producción de estas motos apenas se pueden cubrir. En particular, Yamaha gana su dinero en el mercado de las motos de alta cilindrada con los modelos MT y sus numerosas derivaciones, todas ellas propulsadas por el bicilíndrico de 700 cc y el tricilíndrico de 900 cc.