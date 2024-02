Yamaha R1 et R1M : fin 2024 !

Mauvaise nouvelle : Yamaha n'homologuera pas la R1 et la R1M selon la norme Euro5+. Cela signifie qu'à partir de 2025, ces modèles, comme la R6, ne seront plus disponibles que comme motos de course.

Ce n'est pas officiel, mais selon les recherches de SPEEDWEEK, c'est quand même le cas : Il n'y aura pas de versions Euro5+ des Yamaha R1 et R1M. Cela signifie que les Yamaha R1 actuellement homologuées Euro5 ne pourront être vendues en Allemagne et en Autriche que jusqu'à fin 2024. Il n'a pas été décidé s'il y aura, comme dans le passé, une prolongation de délai pour les motos qui se trouvent déjà chez les concessionnaires.

En Suisse, la situation est moins dramatique : toutes les motos importées en Suisse jusqu'au 31.12.2024 peuvent être mises en circulation en tant que motos neuves aussi longtemps que souhaité.

D'après nos recherches, ce n'est pas parce qu'une nouvelle génération de modèles arrivera en 2025 que la R1 actuelle ne sera pas homologuée selon Euro5+ - non, malheureusement. Cela ne veut pas dire que Yamaha va arrêter la construction de sa R1 supersport emblématique. Elle ne sera simplement plus disponible en Europe avec une homologation routière. Une démarche que Yamaha a déjà adoptée avec la R6, de même qu'il existe déjà une version GYTR de la R1, exclusivement destinée à une utilisation sur circuit, au prix de 29.328 euros.

Depuis le millésime 2021, la 600 supersportive de Yamaha est une moto de circuit sans homologation routière. Pour cette moto, Yamaha propose des pièces de compétition GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing), comme une commande moteur programmable, un échappement complet Akrapovic en titane, un faisceau de câbles simplifié et un émulateur ABS permettant de retirer l'ABS.

Des concessionnaires spécialisés s'occupent des pilotes de course et de circuit dans leur GYTR Pro Shop. Après la R6, Yamaha veut également intégrer dans ce système la R1 qui n'est plus homologuée pour la route. Dans les GYTR Pro Shops, des motos de circuit complètes sont montées selon les souhaits des clients, des motos sont tunées ou simplement des pièces GYTR pour la course sont proposées.

En Allemagne, il existe deux GYTR Pro Shops de ce type, Yamaha Zentrum Ribnitz-Damgarten près de Rostock et Motorrad Klein à Dillingen/Saar, en Autriche le Pro Shop de YART à Heimschuh près de Leibnitz et en Suisse, Hostettler Moto à Sursee s'occupe des intérêts des pilotes de course Yamaha.

Chez Suzuki, la GSX-R1000 a expiré fin 2022, Yamaha ne proposera probablement plus la R1 que comme moto de circuit en 2025, mais offrira en même temps un encadrement spécial avec les GYTR Pro Shops et six événements sur circuit avec la Yamaha Riding Academy en 2024.

Pour le championnat du monde de Superbike, une moto de série homologuée pour la route est obligatoire. 500 exemplaires doivent être construits et peuvent être achetés pour 44.000 euros maximum. Le pays dans lequel cette homologation routière existe n'est pas défini. Il est impensable que Yamaha mette fin à son engagement en compétition dans le championnat du monde Superbike, actuellement occupé par cinq pilotes.

L'arrêt de la R1 en tant que modèle Supersport homologué pour la route provoque chez l'auteur de SPEEDWEEK, dans le cœur duquel la R1 de 1998 occupe une place particulière, de violentes douleurs fantômes dans le poignet droit, mais il est justifiable de manière objective et sans émotion. Avec la baisse des ventes de motos supersport dans le monde depuis des années, les coûts de production élevés de ces motos ne peuvent plus guère être couverts. En particulier, Yamaha gagne de l'argent sur le marché des motos de grosse cylindrée avec les modèles MT et leurs nombreux dérivés, tous motorisés par le bicylindre de 700 et le trois cylindres de 900.