Yamaha R1 e R1M: la fine del 2024 è la fine!

Brutte notizie: Yamaha non omologherà la R1 e la R1M per la normativa Euro5+. Ciò significa che, come la R6, questi modelli saranno disponibili solo come moto da pista a partire dal 2025.

Non è ufficiale, ma secondo una ricerca di SPEEDWEEK è comunque così: Non ci saranno versioni Euro5+ delle Yamaha R1 e R1M. Allo stato attuale, ciò significa che le Yamaha R1 attualmente omologate Euro5 potranno essere vendute solo in Germania e Austria fino alla fine del 2024. Non è ancora stato deciso se ci sarà una proroga della scadenza per le moto già presenti nei concessionari, come talvolta è accaduto in passato.

In Svizzera, la situazione è meno drammatica: tutte le moto importate in Svizzera entro il 31 dicembre 2024 possono essere commercializzate come moto nuove finché si vuole.

Secondo le nostre ricerche, non è vero che l'attuale R1 non sarà omologata secondo la normativa Euro5+ perché nel 2025 arriverà una nuova generazione di modelli - no, purtroppo no. Questo non significa che Yamaha smetterà di costruire la sua icona supersportiva R1. Semplicemente, non sarà più disponibile in Europa con la patente stradale. Una procedura che Yamaha ha già dimostrato con la R6, ed esiste già una versione GYTR della R1, esclusivamente per l'uso in pista, al prezzo di 29.328 euro.

A partire dal modello 2021, la 600 supersportiva di Yamaha è una moto da pista senza omologazione stradale. Yamaha offre parti da corsa GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) per questa moto, come il controllo motore programmabile, lo scarico completo Akrapovic in titanio, il cablaggio semplificato e l'emulatore ABS per rimuovere l'ABS.

Concessionari specializzati si occupano di piloti e motociclisti nel loro GYTR Pro Shop. Dopo la R6, Yamaha vuole integrare in questo sistema anche la R1, non più omologata per la circolazione su strada. Nei GYTR Pro Shop si costruiscono moto da circuito complete secondo i desideri del cliente, si mettono a punto le moto o si offrono semplicemente parti da corsa GYTR.

In Germania ci sono due GYTR Pro Shop di questo tipo, lo Yamaha Centre Ribnitz-Damgarten vicino a Rostock e il Motorrad Klein a Dillingen/Saar, in Austria lo YART Pro Shop a Heimschuh vicino a Leibnitz e in Svizzera l'Hostettler Moto a Sursee si occupa delle esigenze dei piloti Yamaha da pista.

In Suzuki, la GSX-R1000 è stata dismessa alla fine del 2022, Yamaha probabilmente offrirà la R1 come moto da pista solo a partire dal 2025, ma allo stesso tempo offre un supporto speciale con i Pro Shop GYTR e sei eventi in pista con la Yamaha Riding Academy nel corso del 2024.

Per il campionato mondiale Superbike è necessaria una moto di serie omologata per la circolazione su strada, di cui devono essere costruite 500 moto che possono essere acquistate per un massimo di 44.000 euro. Non è definito in quale Paese sia valida questa licenza stradale. È inconcepibile che Yamaha interrompa semplicemente il suo impegno nel campionato mondiale Superbike, che attualmente conta cinque piloti.

L'abbandono della R1 come modello supersportivo omologato per la circolazione stradale provoca all'autore di SPEEDWEEK, nel cui cuore la R1 del 1998 occupa un posto speciale, forti dolori fantasma al polso destro, ma può essere giustificato in modo oggettivo e senza emozioni. Con i dati di vendita delle moto supersportive in calo da anni in tutto il mondo, gli alti costi di produzione di queste moto possono essere difficilmente coperti. In particolare, Yamaha guadagna sul mercato delle moto ad alta cilindrata con i modelli MT e le loro numerose derivazioni, tutti alimentati dal due cilindri da 700 cc e dal tre cilindri da 900 cc.