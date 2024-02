Yamaha R1 e R1M: O fim de 2024 é o fim!

Não é oficial, mas de acordo com a investigação da SPEEDWEEK é mesmo assim: Não haverá versões Euro5+ da Yamaha R1 e R1M. Tal como as coisas estão atualmente, isto significa que as Yamaha R1 atualmente homologadas para Euro5 só podem ser vendidas na Alemanha e na Áustria até ao final de 2024. Ainda não foi decidido se haverá uma extensão do prazo para as motos que já estão nos concessionários, como já aconteceu ocasionalmente no passado.

Na Suíça, a situação é menos dramática: todas as motos importadas para a Suíça até 31 de dezembro de 2024 podem ser comercializadas como motos novas durante o tempo que se desejar.

De acordo com a nossa pesquisa, não é verdade que a atual R1 não será homologada de acordo com a norma Euro5+ porque uma nova geração de modelos chegará em 2025 - não, infelizmente não. Isto não significa que a Yamaha vai deixar de fabricar a sua superdesportiva ícone R1. Simplesmente deixará de estar disponível na Europa com uma carta de condução. Um procedimento que a Yamaha já demonstrou com a R6, e já existe uma versão GYTR da R1, exclusivamente para uso em pistas de corrida, a um preço de 29.328 euros.

Desde o ano modelo 2021, a super desportiva 600 da Yamaha é uma moto de pista sem homologação de estrada. A Yamaha oferece peças de corrida GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) para esta moto, tais como controlo programável do motor, escape completo de titânio Akrapovic, cablagem simplificada e emulador ABS para remover o ABS.

Os concessionários especializados cuidam dos pilotos e dos pilotos de circuito na sua GYTR Pro Shop. Depois da R6, a Yamaha também quer integrar a R1, que já não é permitida na estrada, neste sistema. Nas GYTR Pro Shops, são construídas motas de circuito completas de acordo com os desejos do cliente, as motas são afinadas ou são simplesmente oferecidas peças de competição GYTR.

Na Alemanha existem duas dessas lojas GYTR Pro Shops, a Yamaha Centre Ribnitz-Damgarten perto de Rostock e a Motorrad Klein em Dillingen/Saar, na Áustria a YART Pro Shop em Heimschuh perto de Leibnitz e na Suíça a Hostettler Moto em Sursee cuida das necessidades dos pilotos de pista da Yamaha.

Na Suzuki, o GSX-R1000 foi descontinuado no final de 2022, a Yamaha provavelmente só oferecerá o R1 como uma moto de pista a partir de 2025, mas ao mesmo tempo oferece suporte especial com o GYTR Pro Shops e seis eventos de pista com a Yamaha Riding Academy ao longo de 2024.

Para o Campeonato Mundial de Superbike, é necessária uma motocicleta de produção legal para a estrada, das quais 500 devem ser construídas e podem ser compradas por um máximo de 44.000 euros. Não está definido em que país esta licença de estrada é válida. É inconcebível que a Yamaha abandone simplesmente o seu compromisso de corrida no Campeonato do Mundo de Superbike, que conta atualmente com cinco pilotos.

A descontinuação da R1 como modelo supersport legal para a estrada causa ao autor da SPEEDWEEK, em cujo coração a R1 de 1998 ocupa um lugar especial, fortes dores fantasma no pulso direito, mas pode ser justificada objetivamente e sem emoção. Com os números de vendas de motos supersport a cair em todo o mundo durante anos, os elevados custos de produção destas motos dificilmente podem ser cobertos. Em particular, a Yamaha ganha o seu dinheiro no mercado das motos de alta cilindrada com os modelos MT e as suas numerosas ramificações, todas elas equipadas com o motor de dois cilindros de 700cc e o de três cilindros de 900cc.