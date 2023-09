Showdown de la piste longue à Herxheim : les champs de coureurs du DM

Pour la première fois dans l'histoire du sport sur piste allemand, les champions allemands des catégories solo et attelage seront désignés le même jour et au même endroit, le 3 octobre à Herxheim.

Chez les solistes, le nouveau champion du monde de longue piste Martin Smolinski (Olching) part favori, tandis que le Souabe Erik Riss souhaite remporter son deuxième titre de champion d'Allemagne après celui de 2014 sur sa propre piste.

Markus Venus et Markus Eibl (Pfarrkirchen) ayant guéri de leurs blessures dues à des chutes lors de la course d'Altrip début juin, tous deux veulent défendre avec succès leur titre de l'année dernière. Le challenger est le nouveau champion d'Europe Markus Brandhofer, qui cherche encore un remplaçant pour sa copilote Sandra Mollema, blessée. Le quatrième du championnat d'Europe, Imanuel Schramm, et sa copilote Nadin Löffler, pensent également avoir des chances de se classer parmi les premiers.

Le suspense est garanti sur l'ovale de 963 mètres parfaitement préparé. Les entraînements ont lieu à partir de 9h30, les 22 courses commencent à 13h30. Les adultes paient 18 euros, même pour une place dans la tribune - jusqu'à épuisement des stocks. Pour les écoliers à partir de 12 ans, le prix est de 10 euros, les plus jeunes ont une entrée gratuite.

Les champs de course pour Herxheim le 3 octobre :



side-cars :

4 Markus Brandhofer / n.n., Gaißach

23 Fabian Müller / Peter Maurer, Rodenbach

90 Manuel Meier / Melanie Maier, Gengenbach

92 Raphael San Millan / Benedikt Zapf, Berghaupten

38 Patrick Zwetsch / Viktor Garic, Landau

175 Imanuel Schramm / Nadin Löffler, Tettnang

24 Andreas Horn / Jack Düringer, Friedberg

37 Ole Möller / Sindy Viragos, Frestedt

26 Achim Neuendorf / Johannes Schnaitter, Gengenbach

1 Markus Venus / Markus Eibl, Pfarrkirchen

4 Karl Keil / David Kersten, Brombachtal

2 Jens Lorei / Ralf Bittner, Echzell



Solo :

21 Jörg Tebbe, Dohren

13 Daniel Spiller, Vilsheim

42 Stefan Katt, Neuwittenbeck

54 Julian Bielmeier, Pfaffenhofen

47 Erik Riss, Seibranz

84 Martin Smolinski, Olching

112 Bernd Diener, Gengenbach

3 Marcel Helfer, Weilheim

34 Jens Bennecker, Wagenfeld

41 Christian Hülshorst, Lüdinghausen

33 Marcel Dachs, Weingarten

32 Timo Wachs, Werlte

405 Fabian Wachs, Werlte

97 David Pfeffer, Hohberg

267 Mario Niedermeier, Langquaid