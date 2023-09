Confronto em pista longa em Herxheim: os campos dos pilotos DM

Pela primeira vez na história do desporto de pista alemão, os campeões alemães das classes individual e por equipas serão determinados no mesmo dia e no mesmo local, em Herxheim, a 3 de outubro.

O novo campeão do mundo de pista longa, Martin Smolinski (Olching), é o favorito na corrida de solistas, enquanto Erik Riss, da Suábia, quer conquistar o seu segundo título de DM, depois de 2014, na sua pista natal.

Depois de Markus Venus e Markus Eibl (Pfarrkirchen) terem recuperado das lesões provocadas pela queda na corrida em Altrip, no início de junho, ambos querem defender com êxito o título conquistado no ano passado. O adversário é o novo Campeão Europeu Markus Brandhofer, que ainda está à procura de um substituto para a sua copiloto Sandra Mollema, que se lesionou. O quarto classificado do Campeonato da Europa, Imanuel Schramm, e o copiloto Nadin Löffler também pensam que têm hipóteses de chegar ao primeiro lugar.

A emoção está garantida na oval de 963 metros perfeitamente preparada. Os treinos decorrem a partir das 9h30, as 22 mangas de corrida começam às 13h30. Os adultos pagam 18 euros, também para um lugar na bancada - enquanto durarem os stocks. As crianças em idade escolar, a partir dos 12 anos, pagam 10 euros e os mais pequenos têm entrada gratuita.

A lista de pilotos para Herxheim, a 3 de outubro:



Sidecars:

4 Markus Brandhofer / n.n., Gaißach

23 Fabian Müller / Peter Maurer, Rodenbach

90 Manuel Meier / Melanie Maier, Gengenbach

92 Raphael San Millan / Benedikt Zapf, Berghaupten

38 Patrick Zwetsch / Viktor Garic, Landau

175 Imanuel Schramm / Nadin Löffler, Tettnang

24 Andreas Horn / Jack Düringer, Friedberg

37 Ole Möller / Sindy Viragos, Frestedt

26 Achim Neuendorf / Johannes Schnaitter, Gengenbach

1 Markus Venus / Markus Eibl, Pfarrkirchen

4 Karl Keil / David Kersten, Brombachtal

2 Jens Lorei / Ralf Bittner, Echzell



Solo:

21 Jörg Tebbe, Dohren

13 Daniel Spiller, Vilsheim

42 Stefan Katt, Neuwittenbeck

54 Julian Bielmeier, Pfaffenhofen

47 Erik Riss, Seibranz

84 Martin Smolinski, Olching

112 Bernd Diener, Gengenbach

3 Marcel Helfer, Weilheim

34 Jens Bennecker, Wagenfeld

41 Christian Hülshorst, Lüdinghausen

33 Marcel Dachs, Weingarten

32 Timo Wachs, Werlte

405 Fabian Wachs, Werlte

97 David Pfeffer, Hohberg

267 Mario Niedermeier, Langquaid