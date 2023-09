Erik Riss: "Me gustaría ganar el título en Herxheim".

Cuando el 3 de octubre, "Día de la Unidad Alemana", se dispute en Herxheim el Campeonato de Alemania de pista larga, Martin Smolinski (38), de Olching, y Erik Riss (28), de Bad Wurzach, figurarán sin duda entre los máximos favoritos al título. En los Campeonatos del Mundo por equipos celebrados en Roden (Países Bajos), se han proclamado subcampeones del mundo junto con Jörg Tebbe y Stephan Katt, detrás del equipo de los Países Bajos.

Es difícil dar una pista sobre sus posibilidades de ganar. Smolinski consiguió un viento de cola adicional al ganar el campeonato del mundo de pista larga, Riss conoce muy bien su pista de casa en St. Christophorus-Straße. En una comparación directa, "Smoli" lo hizo mucho mejor en la carrera de Vechta como vencedor absoluto que el de Alta Suabia, que sólo acabó quinto allí.

En Roden, Riss terminó seis veces por delante de Smolinski, pero como aquí también reinó el pilotaje táctico, no es posible sacar necesariamente conclusiones sobre el verdadero rendimiento del individuo. SPEEDWEEK.com habló con Erik Riss sobre la carrera de Roden y sus expectativas para Herxheim.

Hola Erik, enhorabuena una vez más por ganar el Vice Campeonato del Mundo. ¿Qué tal te fue en Roden?

Personalmente me fue bastante bien. Gané todas las series menos dos. Pero Romano Hummel estuvo imbatible aquel día.

¿Qué le parecieron las condiciones de la pista?

La pista estaba muy, muy mal. Parecía más una pista de motocross que una de arena. Era muy profunda, había surcos muy profundos por todas partes.

¿Fueron razonables los retrasos debidos a todos los servicios de la pista?

Sí, desde luego. La pista era muy, muy exigente para pilotar y también estaba al borde de ser peligrosa. Desde ese punto de vista, hicimos lo mejor que pudimos como equipo. No creo que la carrera fuera ideal para ningún equipo porque la pista estaba en muy, muy malas condiciones. Al final, los organizadores se alegraron de que las carreras se completaran sin ningún herido.

Entonces, ¿está satisfecho con el título de subcampeón del mundo?

Debido a estas circunstancias, podemos estar satisfechos con una medalla de plata. Los holandeses simplemente se adaptaron mejor a las condiciones de la pista, probablemente también porque están más acostumbrados a estas pistas que nosotros.

¿Cuáles son sus expectativas para los Campeonatos de Alemania en Herxheim?

Por supuesto que quiero ganar el título, ésas son mis expectativas. Si no lo consigo, me sentiré decepcionado. Todo lo que no sea ganar sería decepcionante para mí.