Erik Riss : "Je veux gagner le titre à Herxheim".

Lorsque le championnat allemand de longue piste se disputera le 3 octobre à Herxheim, le "jour de l'unité allemande", Martin Smolinski (38 ans) d'Olching et Erik Riss (28 ans) de Bad Wurzach feront certainement partie des grands favoris pour le titre. Lors des championnats du monde par équipe à Roden (NL), ils sont devenus, avec Jörg Tebbe et Stephan Katt, vice-champions du monde derrière l'équipe des Pays-Bas.

Il est difficile de faire un pronostic sur leurs chances de gagner. Smolinski a eu le vent en poupe en remportant le championnat du monde de longue piste, tandis que Riss connaît parfaitement sa piste de la rue St. En comparaison directe, "Smoli", vainqueur au classement général de la course de Vechta, s'en est nettement mieux sorti que l'Oberschwabe, qui n'y a terminé que cinquième.

À Roden, Riss a terminé six fois devant Smolinski, mais comme la conduite tactique était également de mise, il n'est pas forcément possible d'en tirer des conclusions sur les véritables capacités de l'individu. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Erik Riss au sujet de la course de Roden et de ses attentes pour Herxheim.

Bonjour Erik, félicitations encore une fois pour avoir remporté le titre de vice-champion du monde. Comment s'est déroulée la course à Roden pour toi ?

Pour moi personnellement, ça s'est plutôt bien passé. À l'exception de deux manches, j'ai gagné toutes les autres. Mais Romano Hummel était imbattable ce jour-là.

Comment as-tu trouvé les conditions de la piste ?

La piste était très, très mauvaise. Elle ressemblait plus à une piste de motocross qu'à une piste de sable. Elle était très profonde, des rainures très profondes s'étaient formées partout.

Les retards dus aux nombreux services de piste étaient-ils raisonnables ?

Oui, bien sûr. La piste était très, très exigeante à conduire et à la limite du danger. En tant qu'équipe, nous en avons donc tiré le meilleur parti. Je pense que la course n'était idéale pour aucune équipe, car la piste était en très, très mauvais état. Au final, l'organisateur était certainement content que les courses se soient déroulées sans blessure.

Vous êtes donc satisfaits de votre titre de vice-champions du monde ?

En raison de ces circonstances, nous pouvons être satisfaits d'une médaille d'argent. Les Hollandais ont tout simplement mieux géré les conditions de la piste, sans doute aussi parce qu'ils y sont plus habitués que nous.

Quelles sont tes attentes pour les championnats d'Allemagne à Herxheim ?

J'aimerais bien sûr remporter le titre, c'est ce que j'attends. Si je ne remporte pas le titre, je serai déçue. Tout autre résultat qu'une victoire serait décevant pour moi.