Erik Riss: "Vorrei vincere il titolo a Herxheim".

Martin Smolinski ed Erik Riss sono tra i favoriti per la conquista del titolo di campione tedesco nella finale della pista lunga di Herxheim del 3 ottobre. Per Riss, solo la vittoria conta sulla pista di casa.

Quando il campionato tedesco di pista lunga si disputerà a Herxheim il 3 ottobre, la "Giornata dell'unità tedesca", Martin Smolinski (38) di Olching ed Erik Riss (28) di Bad Wurzach saranno certamente tra i principali favoriti per il titolo. Ai Campionati del Mondo a squadre di Roden (NL), sono diventati vice-campioni del mondo insieme a Jörg Tebbe e Stephan Katt dietro la squadra dei Paesi Bassi.

È difficile dare un giudizio sulle loro possibilità di vittoria. Smolinski ha avuto un ulteriore colpo di coda grazie alla vittoria nel campionato del mondo su pista lunga, mentre Riss conosce molto bene la sua pista di casa a St. In un confronto diretto, "Smoli" ha fatto molto meglio nella gara di Vechta come vincitore assoluto rispetto all'alto svevo, che si è piazzato solo quinto.

A Roden, Riss si è piazzato sei volte davanti a Smolinski, ma poiché anche qui la guida tattica era all'ordine del giorno, non è necessariamente possibile trarre conclusioni sulla reale prestazione del singolo. SPEEDWEEK.com ha parlato con Erik Riss della gara di Roden e delle sue aspettative per Herxheim.

Ciao Erik, congratulazioni ancora una volta per la vittoria del Campionato del Mondo Vice. Com'è andato l'evento di Roden?

Per me personalmente è andata abbastanza bene. Ho vinto tutte le manche tranne due. Ma Romano Hummel è stato imbattibile quel giorno.

Cosa ne pensa delle condizioni della pista?

La pista era molto, molto brutta. Era più simile a una pista da motocross che a una pista di sabbia. Era molto profonda, c'erano solchi molto profondi ovunque.

I ritardi dovuti a tutti i servizi in pista sono stati ragionevoli?

Sì, certamente. La pista era molto, molto impegnativa da percorrere e anche al limite del pericoloso. Da questo punto di vista, come squadra abbiamo fatto del nostro meglio. Non credo che la gara fosse ideale per nessuna squadra, perché la pista era in pessime condizioni. Alla fine, gli organizzatori sono stati sicuramente contenti che le gare siano state portate a termine senza alcun infortunio.

Quindi è soddisfatto del titolo di vice-campione del mondo?

A causa di queste circostanze, possiamo accontentarci di una medaglia d'argento. Gli olandesi hanno semplicemente affrontato meglio le condizioni della pista, probabilmente anche perché sono più abituati di noi a queste piste.

Quali sono le sue aspettative per i Campionati tedeschi di Herxheim?

Naturalmente voglio vincere il titolo, questa è la mia aspettativa. Se non dovessi vincere il titolo, sarei deluso. Qualsiasi cosa meno di una vittoria sarebbe deludente per me.