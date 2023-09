Erik Riss: "Gostaria de ganhar o título em Herxheim".

Quando o campeonato alemão de pista longa se disputar em Herxheim, a 3 de outubro, o "Dia da Unidade Alemã", Martin Smolinski (38 anos), de Olching, e Erik Riss (28 anos), de Bad Wurzach, estarão certamente entre os principais favoritos ao título. No Campeonato do Mundo por Equipas, em Roden (NL), tornaram-se vice-campeões do mundo, juntamente com Jörg Tebbe e Stephan Katt, atrás da equipa dos Países Baixos.

É difícil dar uma ideia das suas hipóteses de vencer. Smolinski ganhou um vento de feição adicional ao vencer o Campeonato do Mundo de Pista Longa e Riss conhece muito bem a sua pista de St. Numa comparação direta, "Smoli" saiu-se muito melhor na corrida de Vechta, como vencedor da geral, do que o suábio, que apenas terminou em quinto lugar.

Em Roden, Riss terminou seis vezes à frente de Smolinski, mas como a pilotagem tática também esteve na ordem do dia, não é necessariamente possível tirar conclusões sobre o verdadeiro desempenho do indivíduo. O SPEEDWEEK.com falou com Erik Riss sobre a corrida em Roden e as suas expectativas para Herxheim.

Olá Erik, parabéns mais uma vez por ter ganho o Campeonato do Mundo de Vice. Como foi a prova em Roden para ti?

Para mim, pessoalmente, correu bastante bem. Ganhei todas as mangas, exceto duas. Mas o Romano Hummel foi imbatível nesse dia.

O que achaste das condições da pista?

A pista estava muito, muito má. Parecia mais uma pista de motocross do que uma pista de areia. Era muito profunda, havia sulcos muito profundos por todo o lado.

Os atrasos devidos a todos os serviços de pista foram razoáveis?

Sim, sem dúvida. A pista era muito, muito exigente e estava à beira de ser perigosa. Desse ponto de vista, fizemos o melhor que podíamos como equipa. Penso que a corrida não foi ideal para nenhuma equipa porque a pista estava em muito, muito mau estado. No final, os organizadores ficaram certamente satisfeitos por as corridas terem sido concluídas sem quaisquer feridos.

Então estão satisfeitos com o título de Vice-Campeão do Mundo?

Devido a estas circunstâncias, podemos ficar satisfeitos com uma medalha de prata. Os holandeses simplesmente lidaram melhor com as condições da pista, provavelmente também porque estão mais habituados a estas pistas do que nós.

Quais são as suas expectativas para o Campeonato da Alemanha em Herxheim?

Claro que quero ganhar o título, é essa a minha expetativa. Se não ganhar o título, ficarei desiludido. Qualquer coisa menos do que uma vitória seria uma desilusão para mim.