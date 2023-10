Sandbahn Herxheim: gara abbandonata dopo un incidente mortale



di Manuel Wüst - Traduzione automatica da Tedesco

In seguito a un gravissimo incidente, la finale del Campionato tedesco di pista lunga per sidecar e solisti a Herxheim è stata abbandonata. Il 41enne Peter Maurer è rimasto ucciso in una caduta.

