Sandbahn Herxheim: Corrida abandonada após acidente mortal

Após um acidente muito grave, a final do Campeonato Alemão de Pista Longa para sidecars e solistas em Herxheim foi abandonada. Peter Maurer, de 41 anos, morreu numa queda.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

3200 espectadores deslocaram-se a Herxheim, no Palatinado, para ver pela primeira vez como se determina o campeão alemão de equipas e de solistas no mesmo dia e na mesma pista. Foram oferecidas boas corridas antes de ocorrer um trágico acidente.

Na décima corrida, a quarta para as equipas, ocorreu um acidente fatal depois de a equipa Fabian Müller/Peter Maurer ter saído da pista na curva em gancho e ter atravessado a barreira de madeira após a ampla zona de segurança fora da pista de areia.

Todas as tentativas de salvamento por parte da equipa de ambulâncias foram em vão e o copiloto Peter Maurer (41) sucumbiu aos ferimentos na pista. Em consequência do acidente, a prova foi abandonada.

"Gostaríamos de expressar as nossas mais profundas condolências às famílias enlutadas e apresentar as nossas sinceras condolências em nome do clube", afirmou o primeiro presidente da Associação de Desportos Motorizados de Herxheim, Marco Hammer.

Para o mundo dos sidecars, este é o segundo golpe duro este ano; a 20 de agosto, o bávaro Florian Niedermeier sofreu um acidente fatal no "Master of Sidecars" em Eenrum, nos Países Baixos.