Avant l'interruption à Herxheim : les favoris étaient sur la bonne voie

Lundi, lorsque la première course finale de la British Speedway League a été déplacée d'un jour, du 2 octobre au 3, Erik Riss a décidé de rester sur l'île et de courir pour ses Ipswich Witches plutôt que de venir à Herxheim. Initialement, Riss avait prévu d'arriver en avion de Londres le matin du 3 octobre.

Martin Smolinski était donc le favori dans la catégorie des solistes et il a tenu ce rôle. Lors de la première manche, le pilote d'Olching a dû gagner sa place de leader sur deux tours dans un beau duel avec Bernd Diener. Comme le Bavarois n'a pas démérité lors de la deuxième manche, il était en tête du classement au moment de l'interruption de la course, invaincu avec deux victoires de manche. Après sa défaite contre Smolinski, Diener a enchaîné avec une victoire lors de la deuxième manche et comptait sept points avec David Pfeffer et Jörg Tebbe. Au total, les quelque 3200 spectateurs du stade forestier de Herxheim ont vu cinq vainqueurs différents en six manches et seul Smolinski a pu remporter deux victoires.

Chez les attelages, le favori Markus Venus a d'abord livré une victoire de manche souveraine avec Markus Eibl dans le bateau, puis Karl Keil a enthousiasmé les spectateurs avec une victoire le jour de son 70e anniversaire. Keil s'est imposé face à Raphael San Millan, qui avait été relégué à la troisième place derrière Manuel Meier au cours de la course. Lors de la troisième course aux points, la dernière avant le tragique accident de l'attelage Müller/Maurer, San Millan s'est imposé après que Patrick Zwetsch ait abandonné dans le dernier tour à cause d'une courroie de distribution cassée.

Championnat du monde de longue piste à Herxheim - Situation avant l'interruption :



Solo :

1. Martin Smolinski, 8 points

2. Bernd Diener, 7

2. Jörg Tebbe, 7

2. David Pfeffer, 7

5. Daniel Spiller, 6

6. Julian Bielmeier, 5

6. Timo Wachs, 5

8. Stephan Katt, 4

9. Mario Niedermeier, 3

10. Dominik Werkstetter, 2

10. Dennis Helfer, 2

10. Jens Benneker, 2

10. Marcel Dachs, 2

14. Christian Hülshorst, 1

14. Fabian Wachs, 1

16. Louis Tebbe, 0



Voitures latérales :

1. Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 8 points **.

2. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, 6 **

3. Markus Venus/Markus Eibl, 5 *

3. Karl Keil/David Kersten, 5 *

3. Ole Möller/Sindy Viragos, 5 **

6. Manuel Meier/Melanie Meier, 4 *

6. Patrick Zwetsch/Viktor Caric, 4 **.

6. Markus Brandhofer/Kim Kempa, 4 **

9. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 2 **

10. Fabian Müller/Peter Maurer, 1 *

11. Imanuel Schramm/Nadin Löffler, 0 *

11. Andreas Horn/Jack Düringer, 0*



*= 1 manche courue, **= 2 manches courues