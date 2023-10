Prima dell'abbandono a Herxheim: i favoriti erano in rotta

Quando lunedì la prima gara di finale della British Speedway League è stata spostata di un giorno dal 2 ottobre al 3, Erik Riss ha deciso di rimanere sull'isola a gareggiare per i suoi Ipswich Witches e di non venire a Herxheim. Originariamente, Riss aveva previsto di arrivare in aereo da Londra la mattina del 3 ottobre.

Martin Smolinski era quindi il favorito nella classe dei solisti e si è dimostrato all'altezza del ruolo. Nella prima manche, il nativo di Olching ha dovuto guadagnare la testa della corsa per due giri, in un bel duello con Bernd Diener. Poiché il bavarese non ha mostrato alcuna debolezza nemmeno nella seconda manche, al momento dell'interruzione della gara era in testa alla classifica imbattuto con due vittorie di manche. Diener ha dato seguito alla sconfitta contro Smolinski con una vittoria nella seconda manche e, insieme a David Pfeffer e Jörg Tebbe, ha ottenuto sette punti. Complessivamente, i 3200 spettatori del Waldstadion di Herxheim hanno visto cinque vincitori diversi in sei manche e solo Smolinski ha ottenuto due vittorie.

Nelle imbragature, il favorito Markus Venus ha prima ottenuto una vittoria di manche con Markus Eibl in barca, poi Karl Keil ha entusiasmato gli spettatori con una vittoria nel giorno del suo 70° compleanno. Keil ha battuto Raphael San Millan, che nel corso della gara era sceso al terzo posto dietro Manuel Meier. Nella terza corsa a punti, l'ultima prima del tragico incidente del team Müller/Maurer, San Millan ha vinto dopo il ritiro di Patrick Zwetsch all'ultimo giro per la rottura della cinghia di distribuzione.

Langbahn-DM Herxheim - classifica prima dell'interruzione:



Solo:

1° Martin Smolinski, 8 punti

2° Bernd Diener, 7

2° Jörg Tebbe, 7

2° David Pfeffer, 7

5° Daniel Spiller, 6

6° Julian Bielmeier, 5

6° Timo Wachs, 5

8° Stephan Katt, 4

9° Mario Niedermeier, 3

10° Dominik Werkstetter, 2

10° Dennis Helfer, 2

10° Jens Benneker, 2

10° Marcel Dachs, 2

14° Christian Hülshorst, 1

14° Fabian Wachs, 1

16° Louis Tebbe, 0



Sidecar:

1° Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 8 punti **.

2° Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, 6 **.

3° Markus Venus/Markus Eibl, 5 *

3° Karl Keil/David Kersten, 5 *

3° Ole Möller/Sindy Viragos, 5 **

6° Manuel Meier/Melanie Meier, 4 *

6° Patrick Zwetsch/Viktor Caric, 4**

6° Markus Brandhofer/Kim Kempa, 4 **

9° Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 2 **

10° Fabian Müller/Peter Maurer, 1 *

11 Imanuel Schramm/Nadin Löffler, 0 *

11. Andreas Horn/Jack Düringer, 0 *



*= 1 corsa guidata, **= 2 corse guidate